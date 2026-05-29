चंबल में हैवान निकला जीजा, 15 साल की साली के गर्भवती होने पर सनसनीखेज खुलासा
चंबल में रिश्तों का कत्ल, जीजा करता रहा 15 साल की नाबालिग साली से हैवानियत, सामने आई रिश्तों को शर्मसार करने वाली कहानी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 10:14 PM IST|
Updated : May 29, 2026 at 10:22 PM IST
मुरैना : चंबल से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. मुरैना के सरायछौला थाना क्षेत्र के गौसपुर में एक जीजा ने ही भरोसे और रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया. आरोप है कि उसने अपनी नाबालिग साली को कई महीनों तक अपने कब्जे में रखा और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करता रहा. जब परिवार को इस काले सच का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. शुक्रवार को जिला अस्पताल में जांच के दौरान 15 साल की नाबालिग के ढाई महीने की गर्भवती होने की पुष्टि हुई.
कुछ समय पहले हुई थी शादी, साली पर थी बुरी नजर
आरोप है कि पीड़ित परिवार का दामाद अपनी नाबालिग साली को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया था. यहां वह कई महीनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. आरोपी की शादी गौसपुर गांव में रहने वाले एक वृद्ध किसान ने की बेटी से पिछले ही साल हुई थी. आरोप हैं कि शादी के बाद से ही आरोपी दामाद की नजर अपनी नाबालिग साली पर थी, लेकिन परिवार के लोगों को लंबे समय तक इस काले सच की भनक तक नहीं लगी.
जब बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे अलग-अलग जगह इलाज के लिए ले गए. इसके बाद शुक्रवार को जिला अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टरों ने नाबालिग के ढाई महीने की गर्भवती होने की पुष्टि की. तब जाकर जीजा की इस हैवानियत का खुलासा हुआ.
पीड़िता ने सुनाई आपबीति, सदमे में परिवार
पीड़िता ने जब अपने पिता को आपबीती सुनाई तो परिवार सदमे में आ गया. पीड़ित पिता का आरोप है कि वह शुक्रवार सुबह से ही सरायछौला थाने में कार्रवाई की गुहार लगाता रहा, लेकिन पूरे दिन बिठाए रखने के बाद भी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की. अब पीड़ित परिवार शनिवार को पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की मांग करेंगे.
यह भी पढ़ें-
- नाबालिग से दुष्कर्म कर खिलाई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इलाज के दौरान मौत, बुरहानपुर से सनसनीखेज मामला
- 5 साल की मासूम के साथ हैवानियत कर प्राइवेट पार्ट में मारा चाकू, शव पानी की टंकी में रखा, कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
इस मामले में सरायछौला थाना प्रभारी केके सिंह ने कहा, '' मामले में पीड़ित परिवार रिपोर्ट के लिए थाने नहीं आया है, फोन पर हमें सूचना जरूर मिली है. वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.'' वहींं, पीड़ित पिता का कहना है कि वह सुबह से थाने पर बैठा है और अब शाम को वह घर जाने के लिए निकला है.