बूंदी में साले ने जीजा को फोन कर बुलाकर किया जानलेवा हमला, जानिए पूरा मामला

सदर थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि यह मामला लूट का नहीं, बल्कि आपसी लेन-देन से जुड़ा विवाद है. आरोपी रहीम और फरियादी एजाज आपस में जीजा-साले हैं और लंबे समय से एक कारोबार से जुड़े हुए हैं. दोनों पक्षों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर काफी समय से तनाव चल रहा था. अब यह विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया, जिसमें चाकू का इस्तेमाल किया गया. पुलिस ने इस संबंध में एजाज और उसके भाई आयाज पर हमले सहित अन्य धाराओं में दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बूंदी : शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित सिलोर पुलिया के पास हुई चाकूबाजी और दो लाख रुपए की कथित लूट की वारदात ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी. शुरुआती सूचना में मामला सुनियोजित लूट का बताया गया, लेकिन पुलिस की प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार यह घटना जीजा-साले के बीच लंबे समय से चल रहे लेन-देन के विवाद का नतीजा है. अचानक हुई इस खूनी वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

दो लाख की लूट से फैली सनसनी : पुलिस को सूचना मिली कि सिलोर पुलिया के पास दो युवकों पर हमला कर दो लाख रुपए लूट लिए गए हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार हमलावरों ने कार को निशाना बनाकर शीशे तोड़े और चाकू से ताबड़तोड़ वार किए. घायलों की पहचान तलाब गांव निवासी एजाज पुत्र साबिर हुसैन और उसके भाई आयाज के रूप में हुई. दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक के पीठ के निचले हिस्से में और दूसरे के सिर में गहरे जख्म थे. सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में अफरा–तफरी मच गई और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

फोन कॉल से बुलाया, फिर बरसाए चाकू : घायल एजाज ने बताया कि वह बच्चों को छोड़कर वापस लौट रहा था. उसका भाई आयाज भी साथ था. इसी दौरान उसके साले रहीम ने फोन कर सिलोर पुलिया के पास बुलाया. एजाज के अनुसार जैसे ही वे तय स्थान पर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद रहीम और उसके साथी कालू, सलीम, आमीन और निजाम ने अचानक हमला बोल दिया. आरोप है कि हमलावरों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और दोनों भाइयों पर धारदार हथियारों से वार किए. इसमें दोनों घायल हो गए, जिसके बाद आरोपियों ने कार में रखे दो लाख रुपए निकाल लिए और मौके से फरार हो गए. राहगीरों ने लहूलुहान हालत में दोनों को अस्पताल पहुंचाया.