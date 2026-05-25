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रामपुर में साढ़ू को बेल्ट और डंड़ों से पीटा, साली से फोन पर की थी एक मिनट बात, रास्ते में घेरकर की मारपीट

मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पीड़ित का कराया गया मेडिकल.
पीड़ित का कराया गया मेडिकल. (Photo Credit; Rampur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 3:45 PM IST

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रामपुर : तहसील बिलासपुर के थाना कैमरी क्षेत्र में शादीशुदा साली से फोन पर महज एक मिनट बात करना भारी पड़ गया. आरोप है कि साली के पति ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर साढ़ू को रास्ते में रोक लिया और बेल्टों तथा डंडों से बेरहमी से पीट दिया. मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कोटरा गांव निवासी नूर हसन (32) ने पुलिस को बताया, मेरी साली भी शादी मेरे ही गांव में हुई है. कभी-कभार साली से फोन पर बात हो जाती है, जिस पर साली का पति (साढ़ू) उन पर शक करता है. नूर हसन के अनुसार, शुक्रवार को भी उनकी साली ने फोन पर मुश्किल से एक मिनट बात की थी, जिसके बाद फोन कट गया था.

इसके बाद वे अपनी मां की दवाई लेने के लिए घर से निकले थे. आरोप है कि रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे उनके साड़ू और उसके तीन-चार साथियों ने उन्हें रोक लिया और बेल्टों व डंडों से हमला कर दिया. हमले में नूर हसन गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. इस घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

थाना कैमरी के प्रभारी निरीक्षक हिमांशु चौहान ने बताया कि घायल का डॉक्टरी परीक्षण करा दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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