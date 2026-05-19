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बहराइच में जीजा ने साली को चाकू से गोदा, निकाह के लिए बना रही थी दबाव, गंभीर हालत में लखनऊ रेफर

बहराइच : शादी में शामिल होने आई साली पर जीजा ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर घायल कर दिया. युवती को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से हालत में सुधार न होता देख डॉक्टर ने लखनऊ रेफर कर दिया. आरोपी किशोरी के पेट पर तीन बार और गले पर एक बार हमला कर भाग गया. मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी जीजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आगे की वैधानिक कार्यवाही में जुट गई है.

जिले के थाना पयागपुर के एक गांव की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी अपने फूफा के यहां शादी में आई थी. पयागपुर का रहने वाला आरोपी जीजा भी समारोह में पहुंचा था. आरोपी परिवार के लोगों से मिलने के कुछ देर बाद अपनी साली पर चाकू से हमला कर दिया. जिससे किशोरी बुरी तरह घायल हो गई. आनन-फानन में परिजन घायल किशोरी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया गया.

युवती की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे लखनऊ हायर सेंटर रेफर कर दिया. रानीपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र मिश्रा ने बताया कि पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. आरोपित जीजा को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका साली से प्रेम प्रसंग चल रहा था. साली लगातार निकाह के लिए दबाव बना रही थी और वह अभी निकाह नहीं करना चाहता था. इसलिए उसने यह कदम उठाया.