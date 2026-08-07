भाई विदेश में, देवर ने भाभी और भतीजी पर किया कुल्हाड़ी से हमला, फिर लगाया मौत को गले
पुलिस ने बताया कि आरोपी देवर अविवाहित था. विवाद किस बात को लेकर हुआ, यह जांच में सामने आएगा.
Published : August 7, 2026 at 3:31 PM IST
चूरू: रतनगढ़ थाना इलाके के वार्ड 21 में उस वक्त हर कोई हक्का–बक्का रह गया, जब देवर ने अपनी भाभी और भतीजी पर कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. वारदात के बाद आरोपी देवर ने आत्महत्या कर ली. गंभीर रूप से घायल भाभी और भतीजी को रतनगढ़ अस्पताल ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया.
वारदात की सूचना पर रतनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. जहां पुलिस परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम करवाएगी. रतनगढ़ थाने के एएसआई हेमराज ने बताया कि वार्ड 21 में झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे. तब तक लोगों ने 17 वर्षीय भतीजी और 34 वर्षीय भाभी को लहूलुहान हालत में रतनगढ़ अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्स्कों ने प्राथमिक उपचार के बाद मां–बेटी को हायर सेंटर रेफर कर दिया. पुलिस जब मौका–मुआयना करने घर पहुंची, तो आरोपी देवर का शव कमरे में मिला.
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विवाद के बाद उठाया कदम: रतनगढ़ थाने के एएसआई हेमराज ने बताया कि वारदात की वजह प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद माना जा रहा है. जहां विवाद के बाद 34 वर्षीय आरोपी देवर विनोद ने भाभी और भतीजी पर कुल्हाड़ी से हमला किया और दोनों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया.
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पति रहता है विदेश: पुलिस ने बताया कि वारदात में घायल पीड़िता का पति विदेश रहता है. घर में पीड़िता और उसके तीन बच्चे, सास और देवर रहता है. पुलिस ने बताया कि आरोपी देवर अविवाहित था. विवाद किस बात को लेकर हुआ, यह जांच में सामने आएगा. वहीं रिपोर्ट के बाद पुलिस मृतक के शव का पोस्टमार्टम की कारवाई करेगी.