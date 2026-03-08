ETV Bharat / state

इटावा में ईंट से वारकर साली की हत्या; जीजा साथ में लेकर गया था दिल्ली, आरोपी गिरफ्तार

इटावा : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन थाना कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी की हत्या का मामला सामने आया है. परिजनों ने किशोरी के लापता होने पर 5 फरवरी को गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था. आरोप है कि रिश्ते के एक जीजा ने किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी, इसके बाद ईंट से चेहरे पर वार किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्षेत्राधिकारी सैफई रामगोपाल शर्मा ने बताया कि आरोपी रिश्ते की साली (16) को उसके घर से अपने साथ दिल्ली ले गया था. आरोपी वहीं पर संविदा पर नौकरी करता है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बताया कि जब उसे मालूम हुआ कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है तो 8 मार्च की रात्रि लगभग 01:30 बजे वह बस से किशोरी को साथ लेकर इटावा वापस आया था.

आरोपी ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि बस अड्डे पर उसने किशोरी को अपने घर जाने के लिए कहा, लेकिन वह जाने के लिए तैयार नहीं हुई. इसी दौरान अपने घर के पास एक सुनसान स्थान पर आरोपी ने आवेश में आकर युवती का गला दबा दिया और ईंट से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी. क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पंचनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.