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बुंडू में जीजा-साली का शव बरामद, सगाई के अगले ही दिन घटना से फैली सनसनी

रांची के मांझीटोली में जीजा-साली का शव बरामद हुआ है. घटना के एक दिन पहले ही युवती की सगाई हुई थी.

TWO BODIES WERE FOUND IN RANCHI
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और स्थानीय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 13, 2026 at 10:28 AM IST

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रांचीः राज्य की राजधानी रांची से सटे बुंडू थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. मांझीटोली स्थित पगला बाबा परिसर में जीजा और उसकी साली का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया.

सगाई के अगले दिन दोहरी मौत से सनसनी

युवती की रविवार को ही सगाई हुई थी. सगाई के बाद जीजा और साली घर से निकले थे, लेकिन अगले ही दिन दोनों का शव बरामद हुआ है. इस घटना के बाद परिजनों के साथ-साथ स्थानीय लोगों में भी दहशत फैल गई.

पगला बाबा परिसर में दोनों के मिले शव

स्थानीय लोगों की नजर जब शव पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही बुंडू पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की है. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रांची के रिम्स भेज दिया गया है:- रामकुमार वर्मा, बुंडू थाना प्रभारी

मृतकों की हुई पहचान

पुलिस के अनुसार, मृतक जीजा की पहचान खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के बारिगाड़ा टोला राउता निवासी अर्जुन पाहान के रूप में हुई है. वहीं, साली की पहचान बुंडू थाना क्षेत्र के नीउरी गांव की आरती कुमारी के रूप में की गई है.

हत्या या आत्महत्या? गहराया रहस्य

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यह आत्महत्या है या फिर किसी साजिश के तहत हत्या की गई है. सगाई के अगले ही दिन इस तरह की घटना ने कई तरह के संदेह पैदा कर दिए हैं.

ऑनर किलिंग की आशंका से चर्चा तेज

स्थानीय स्तर पर इस बात की भी चर्चा है कि मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा हो सकता है. हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी भी एंगल की पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

फिलहाल पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा.

इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं और इस घटना को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं.

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