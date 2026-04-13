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बुंडू में जीजा-साली का शव बरामद, सगाई के अगले ही दिन घटना से फैली सनसनी

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और स्थानीय ( Etv Bharat )

रांचीः राज्य की राजधानी रांची से सटे बुंडू थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. मांझीटोली स्थित पगला बाबा परिसर में जीजा और उसकी साली का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया.

सगाई के अगले दिन दोहरी मौत से सनसनी

युवती की रविवार को ही सगाई हुई थी. सगाई के बाद जीजा और साली घर से निकले थे, लेकिन अगले ही दिन दोनों का शव बरामद हुआ है. इस घटना के बाद परिजनों के साथ-साथ स्थानीय लोगों में भी दहशत फैल गई.

पगला बाबा परिसर में दोनों के मिले शव

स्थानीय लोगों की नजर जब शव पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही बुंडू पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की है. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रांची के रिम्स भेज दिया गया है:- रामकुमार वर्मा, बुंडू थाना प्रभारी

मृतकों की हुई पहचान

पुलिस के अनुसार, मृतक जीजा की पहचान खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के बारिगाड़ा टोला राउता निवासी अर्जुन पाहान के रूप में हुई है. वहीं, साली की पहचान बुंडू थाना क्षेत्र के नीउरी गांव की आरती कुमारी के रूप में की गई है.

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