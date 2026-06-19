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श्रावस्ती में सड़क हादसे में जीजा-साले की मौत, फर्रुखाबाद में कई घायल

बुलेट सवार दो युवकों की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे.

brother-in-law and brother-in-law death in road accident in shravasti
श्रावस्ती में सड़क हादसे में जीजा-साले की मौत. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 11:16 AM IST

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श्रावस्ती/फर्रुखाबाद: श्रावस्ती में बुलेट बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र में जेतवन इंटर कॉलेज के पास हुआ. दोनों युवक जीजा साले बताए जा रहे हैं. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, फर्रुखाबाद में एक सड़क हादसे में कई युवक घायल हो गए.

श्रावास्ती में जीजा-साले की मौत: जानकारी के मुताबिक बुलेट सवार दो युवक सिद्धार्थनगर से बलरामपुर होते हुए इकौना की ओर जा रहे थे. अचानक एक मवेशी बुलेट से टकरा गया. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े. इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने उन्हें कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान 40 वर्षीय राजेश मिश्रा उर्फ राजन पुत्र रामनरेश मिश्रा निवासी चकपिहानी, थाना कोतवाली भिनगा (श्रावस्ती) और उनके बहनोई टिंकू तिवारी निवासी ग्राम मनीकापु के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों 17 जून को सिद्धार्थनगर रिश्तेदारी में गए थे और गुरुवार को घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया.दोनों रिश्ते में जीजा-साले थे.पुलिस के अनुसार, दुर्घटना में शामिल कंटेनर को कब्जे में ले लिया गया है और चालक से पूछताछ की जा रही है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

फर्रुखाबाद में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से नौ घायल
वहीं, फर्रुखाबाद में एक मोड़ पर ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में नौ लोग घायल हुए हैं. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. घायलों को उपचार के लिए लोहिया अस्पताल लाया गया. यहां पर उपचार जारी है. घायल अंकित (22), सनी (18), प्रांशु (18), कन्नौज जिले के गुरसहायगंज के गांव जलालाबाद निवासी गौरव (25), जटपुर निवासी प्रांशु(17), सनी (18), पुष्पेंद्र (35), सुधांशु(18) व प्रेम (20) का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजेपुर में इलाज चल रहा है.अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने लोहिया अस्पताल पहुंचकर घायलों से घटना की जानकारी ली. सभी घायलों की स्थिति सामान्य है.

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