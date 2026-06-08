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फौजी की जमीन का धोखे से सौदा, भाई ने फर्जी तरीके से कराई रजिस्ट्री, आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग : पाटन पुलिस ने संयुक्त स्वामित्व वाली कृषि भूमि को धोखाधड़ी से बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पीड़ित का भाई ही है जिसने भाई की जगह किसी और व्यक्ति को खड़ा करके जमीन की रजिस्ट्री करवा दी थी. जब इस बात की जानकारी असली जमीन मालिक को हुई तो उसने इसका विरोध किया.लेकिन भाई ने अपनी गलती नहीं मानी.लिहाजा ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा.पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पीड़ित का भाई ही इस पूरे धोखाधड़ी का मास्टर माइंड है.उसने ही फर्जी दस्तावेज की मदद से बिक्री नामा तैयार करवाया और फिर अपने भाई की जगह किसी अन्य व्यक्ति को रजिस्ट्रार के सामने खड़ा करके रजिस्ट्री करवा ली.

कहां का है मामला ?

पूरा मामला ग्राम कुम्हली का है, जहां एक व्यक्ति ने अपने ही सगे भाई के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया है. जिसके साथ धोखाधड़ी हुई वो सेना में तैनात है. बताया जा रहा है कि फौजी की जमीन को उसी के भाई ने गलत तरीके कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से बेच दिया.अपने भाई की जगह किसी अन्य फर्जी व्यक्ति को रजिस्ट्री के दौरान खड़ा करके इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था.