फौजी की जमीन का धोखे से सौदा, भाई ने फर्जी तरीके से कराई रजिस्ट्री, आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग में फौजी की जमीन धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है.पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 8, 2026 at 6:09 PM IST
दुर्ग : पाटन पुलिस ने संयुक्त स्वामित्व वाली कृषि भूमि को धोखाधड़ी से बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पीड़ित का भाई ही है जिसने भाई की जगह किसी और व्यक्ति को खड़ा करके जमीन की रजिस्ट्री करवा दी थी. जब इस बात की जानकारी असली जमीन मालिक को हुई तो उसने इसका विरोध किया.लेकिन भाई ने अपनी गलती नहीं मानी.लिहाजा ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा.पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पीड़ित का भाई ही इस पूरे धोखाधड़ी का मास्टर माइंड है.उसने ही फर्जी दस्तावेज की मदद से बिक्री नामा तैयार करवाया और फिर अपने भाई की जगह किसी अन्य व्यक्ति को रजिस्ट्रार के सामने खड़ा करके रजिस्ट्री करवा ली.
कहां का है मामला ?
पूरा मामला ग्राम कुम्हली का है, जहां एक व्यक्ति ने अपने ही सगे भाई के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया है. जिसके साथ धोखाधड़ी हुई वो सेना में तैनात है. बताया जा रहा है कि फौजी की जमीन को उसी के भाई ने गलत तरीके कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से बेच दिया.अपने भाई की जगह किसी अन्य फर्जी व्यक्ति को रजिस्ट्री के दौरान खड़ा करके इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था.
पीड़ित ने साल 2023 में इस धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी.जांच में सामने आया कि आरोपियों ने जमीन बेचने और आर्थिक लाभ कमाने के लिए फर्जी पहचान पत्र और दस्तावेज तैयार किए थे.इस मामले में पुलिस ने जालसाजी, धोखाधड़ी और साजिश रचने के तहत आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी और 34 के तहत मामला दर्ज किया था. घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिसे पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 7 जून 2026 को गिरफ्तार कर लिया- सत्यप्रकाश तिवारी, भिलाई नगर
पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी की ईश्वर दास है.जिसकी उम्र 60 साल है. आरोपी ने पुलिस अभिरक्षा में अपना गुनाह कबूल किया है.फिलहाल इस जालसाजी में उसके साथ कौन-कौन थे पुलिस इसका पता लगा रही है.
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