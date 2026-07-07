ETV Bharat / state

खुशियां मातम में बदलीं; बहन की शादी में डीजे बजाते समय करंट लगने से भाई की मौत

फर्रुखाबाद: थाना क्षेत्र जहानगंज के गांव चाहर में बहन की शादी की खुशी मातम में बदल गई. डीजे बजाते समय करंट की चपेट में आने से भाई की मौत हो गई. चार बहनों के बीच इकलौते भाई का शव घर में रखा देख हर किसी की आंखें नम हो गई.



ग्रामीणों के मुताबिक, मजरा नगला चाहर निवासी आनंद कुमार की पुत्री सोनम की शादी मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र के मेरापुर गुजराती निवासी तेज सिंह से तय हुई थी. सोमवार को सोनम की बरात आनी थी. घर में तैयारियों के बीच खुशी का माहौल था.

रविवार रात घर के बाहर डीजे बज रहा था. रात करीब 12 बजे पानी बरसने के कारण आनंद के पुत्र सतेंद्र कुमार राजपूत उम्र करीब (24) वर्ष ने डीजे को घर के अंदर रखा और उसे चालू करने लगा. तार जोड़ने के दौरान सतेंद्र करंट की चपेट में आ गया और तेज झटके के साथ गिर पड़ा.

यह देख परिजन उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े. रिश्तेदार व ग्रामीणों की मदद से उसे गंभीर हालत में राममनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. शव घर पहुंचने पर चीख-पुकार मच गई.