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खुशियां मातम में बदलीं; बहन की शादी में डीजे बजाते समय करंट लगने से भाई की मौत

चार बहनों के बीच इकलौते भाई का शव घर में रखा देख हर किसी की आंखें नम हो गईं.

करंट लगने से भाई की मौत
करंट लगने से भाई की मौत (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 12:22 PM IST

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फर्रुखाबाद: थाना क्षेत्र जहानगंज के गांव चाहर में बहन की शादी की खुशी मातम में बदल गई. डीजे बजाते समय करंट की चपेट में आने से भाई की मौत हो गई. चार बहनों के बीच इकलौते भाई का शव घर में रखा देख हर किसी की आंखें नम हो गई.

ग्रामीणों के मुताबिक, मजरा नगला चाहर निवासी आनंद कुमार की पुत्री सोनम की शादी मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र के मेरापुर गुजराती निवासी तेज सिंह से तय हुई थी. सोमवार को सोनम की बरात आनी थी. घर में तैयारियों के बीच खुशी का माहौल था.

रविवार रात घर के बाहर डीजे बज रहा था. रात करीब 12 बजे पानी बरसने के कारण आनंद के पुत्र सतेंद्र कुमार राजपूत उम्र करीब (24) वर्ष ने डीजे को घर के अंदर रखा और उसे चालू करने लगा. तार जोड़ने के दौरान सतेंद्र करंट की चपेट में आ गया और तेज झटके के साथ गिर पड़ा.

यह देख परिजन उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े. रिश्तेदार व ग्रामीणों की मदद से उसे गंभीर हालत में राममनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. शव घर पहुंचने पर चीख-पुकार मच गई.

सोमवार सोनम के ससुराल पक्ष के लोग घर पहुंचे और आपसी बातचीत के बाद अंतिम संस्कार से पूर्व शादी होने की बात तय हुई. दोपहर को सोनम व तेज सिंह ने किसी तरह शादी की रस्में पूरी की. जहानगंज थाना प्रभारी पूनम अवस्थी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

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