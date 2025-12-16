लक्सर में सड़क हादसे का शिकार हुए मासूम, भाई की मौत, बहन की हालत गंभीर
हरिद्वार जिले के लक्सर में बहन-भाई सड़क हादसे का शिकार हो गए. इस हादसे में भाई की मौत हो गई.
लक्सर/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के दो अलग-अलग जिलों से सड़क हादसों की खबर सामने आई है. हरिद्वार जिले में हुए सड़क हादसे में जहां नाबालिग भाई-बहन सड़क हादसे का शिकार हो गए. इस हादसे में भाई की मौत हो गई, जबकि बहन की हालत गंभीर बनी हुई है. इसी तरह रुद्रप्रयाग जिले में भी बाइक सवार एक युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में भी बाइक सवार की मौत हो गई.
तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए नाबालिग: जानकारी के मुताबिक हादसा हरिद्वार जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में हुआ. प्रहलादपुर गांव निवासी संदीप शर्मा का 13 वर्षीय बेटा अंशुमन और बेटी 12 वर्षीय मीठू लक्सर के एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं.
बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह मंगलवार 16 दिसंबर सुबह को भाई-बहन (अंशुमन और मीठू) स्कूटी से लक्सर जा रहे थे. जैसे ही स्कूटी सवार अंशुमन और मीठू गोवर्धनपुर कस्बे में पहुंचे, तभी रांग साइड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को कुचल दिया. आसपास के लोगों ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस और परिजनों को दी.
हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे और तत्काल बच्चों को लेकर हॉस्पिटल गए. इस हादसे में लड़के की मौत हो गई. जबकि लड़की गंभीर रूप से घायल है. गोवर्धनपुर पुलिस चौकी प्रभारी नवीन नेगी ने बताया कि ट्रक मालिक को बुलाया गया है. तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
रुद्रप्रयाग में सड़क हादसा: रुद्रप्रयाग जिले में भी गुप्तकाशी-कालीमठ मोटरमार्ग मार्ग पर दर्दनाक हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान मनोज रावत उम्र 32 वर्ष निवासी कविल्ठा रुद्रप्रयाग के रूप में हुई है.
पुलिस कंट्रोल रूम ने आपदा प्रबंधन विभाग को सूचना दी कि गुप्तकाशी-कालीमठ मोटरमार्ग के विद्यापीठ से लगभग दो किलोमीटर आगे कालीमठ मंदिर की ओर जा रहे मार्ग पर बाइक सवार सड़क से करीब पचास मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गया है. सूचना मिलते ही डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स टीम तहसील ऊखीमठ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. टीम जब मौके पर पहुंची तो युवक की मौत हो चुकी थी. इसके बाद शव को स्ट्रेचर की मदद से सड़क तक लाया और फिर पीएम के लिए जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग भेजा गया.
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि गुप्तकाशी-कालीमठ मार्ग पर बाइक के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद शीघ्र टीम को रवाना किया गया. बाइक सवार के खाई में गिरने से मौके पर मौत हो गई थी.
