ETV Bharat / state

लक्सर में सड़क हादसे का शिकार हुए मासूम, भाई की मौत, बहन की हालत गंभीर

लक्सर/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के दो अलग-अलग जिलों से सड़क हादसों की खबर सामने आई है. हरिद्वार जिले में हुए सड़क हादसे में जहां नाबालिग भाई-बहन सड़क हादसे का शिकार हो गए. इस हादसे में भाई की मौत हो गई, जबकि बहन की हालत गंभीर बनी हुई है. इसी तरह रुद्रप्रयाग जिले में भी बाइक सवार एक युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में भी बाइक सवार की मौत हो गई.

तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए नाबालिग: जानकारी के मुताबिक हादसा हरिद्वार जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में हुआ. प्रहलादपुर गांव निवासी संदीप शर्मा का 13 वर्षीय बेटा अंशुमन और बेटी 12 वर्षीय मीठू लक्सर के एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं.

बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह मंगलवार 16 दिसंबर सुबह को भाई-बहन (अंशुमन और मीठू) स्कूटी से लक्सर जा रहे थे‌. जैसे ही स्कूटी सवार अंशुमन और मीठू गोवर्धनपुर कस्बे में पहुंचे, तभी रांग साइड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को कुचल दिया. आसपास के लोगों ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस और परिजनों को दी.

हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे और तत्काल बच्चों को लेकर हॉस्पिटल गए. इस हादसे में लड़के की मौत हो गई. जबकि लड़की गंभीर रूप से घायल है. गोवर्धनपुर पुलिस चौकी प्रभारी नवीन नेगी ने बताया कि ट्रक मालिक को बुलाया गया है. तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.