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मिर्जापुर में भाई की मौत के बाद बहन ने दी जान!, जानें वजह?

भाई की आत्महत्या के बाद, बहन ने लगाई फांसी ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर: जनपद के अदलहाट थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में एक भाई ने कुएं में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना मिलते ही बहन ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. दोनों की मौत से इलाके में हड़कंप है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

चुनार सीओ गायत्री यादव के अनुसार, अदलहाट थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव के रहने वाले पहलवान रामाश्रय का बेटा शेषनाथ यादव उर्फ गोलू पहलवानी करता था. शुक्रवार रात हनुमान मंदिर के पास स्थित कुएं में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सुबह जब पहलवानों ने शेषनाथ यादव उर्फ गोलू को फांसी से लटका हुआ देखा तो, इसकी खबर घर वालों को दी.