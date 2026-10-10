मिर्जापुर में भाई की मौत के बाद बहन ने दी जान!, जानें वजह?
भाई-बहन ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मौत से इलाके में हड़कंप है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 3:59 PM IST
मिर्जापुर: जनपद के अदलहाट थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में एक भाई ने कुएं में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना मिलते ही बहन ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. दोनों की मौत से इलाके में हड़कंप है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.
चुनार सीओ गायत्री यादव के अनुसार, अदलहाट थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव के रहने वाले पहलवान रामाश्रय का बेटा शेषनाथ यादव उर्फ गोलू पहलवानी करता था. शुक्रवार रात हनुमान मंदिर के पास स्थित कुएं में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सुबह जब पहलवानों ने शेषनाथ यादव उर्फ गोलू को फांसी से लटका हुआ देखा तो, इसकी खबर घर वालों को दी.
भाई की मौत की खबर सुनते हा सदमे में बहन अनुष्का यादव ने भी फांसी लगा ली. घर वालों ने उसे फंदे से उतार कर वाराणसी अस्पताल ले जा रहे थे. इसी दौरान उसने रास्ते में दम तोड़ दिया.
मृतक शेषनाथ यादव और अनुष्का के पिता रामाश्रय ने बताया कि सभी रात में खाना खाने के बाद सोने चले गए थे. सुबह करीब 5:00 बजे उठने पर बेटे का शव कुएं में लटका हुआ मिला. जानकारी होने पर बेटी ने भी घर में फांसी लगा ली, उसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई.
इस संबंध में चुनार सीओ गायत्री यादव ने बताया कि भाई बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. पुलिस दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
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