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दिल्ली में भाई ने भाई पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला, क्राइम टीम ने जांच की शुरू

भाई ने भाई पर चाकू से किया हमला ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में आपसी विवाद के चलते रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है नंद नगरी थाना क्षेत्र के सुंदर नगरी में सोमवार को एक बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में घायल बड़े भाई को राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस की क्राइम टीम और एफएसएल की टीम ने जांच शुरू की.

मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों भाइयों के परिवारों के बीच आपसी विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते छोटे भाई ने छोटे भाई पर चाकू से वार कर दिया. हमले में बड़ा भाई घायल हो गया, जिसे तत्काल राजीव गांधी अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल उसका उपचार जारी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. दोनों टीमों ने मौके से साक्ष्य जुटाने और वारदात से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस आपसी विवाद के पीछे की वजह और हमले से जुड़ी अन्य परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है.