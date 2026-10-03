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भाई ने ही रिश्तों को किया शर्मसार! नाबालिग बहन से रेप का आरोप, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. यहां 20 साल के युवक पर अपनी ही सगी नाबालिग बहन से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. मामले का खुलासा पीड़िता के गर्भवती होने पर हुआ. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.