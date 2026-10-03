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भाई ने ही रिश्तों को किया शर्मसार! नाबालिग बहन से रेप का आरोप, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से बड़ी खबर सामने आई है. पौड़ी में ही भाई पर नाबालिग बहन से रेप का आरोप लगा है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 3, 2026 at 8:25 PM IST

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पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. यहां 20 साल के युवक पर अपनी ही सगी नाबालिग बहन से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. मामले का खुलासा पीड़िता के गर्भवती होने पर हुआ. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़िता के गर्भवती होने पर हुआ मामला का खुलासा: जानकारी के अनुसार नाबालिग पीड़िता की अचानक से तबियत खराब हुई थी, जिसके बाद परिजन उसे पास के सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए. डॉक्टरों ने जब पीड़िता का चेकअप किया तो पता चला कि वो गर्भवती हैं. डॉक्टरों ने जब यह जानकारी पीड़िता के परिजनों को दी तो उनके भी होश उड़ गए.

नाबालिग पीड़िता का सगा भाई ही निकला आरोपी: इसके बाद हॉस्पिटल प्रबंधन में नाबालिग के गर्भवती होने की जानकारी पुलिस को दी. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंची. इसके बाद परिजनों और पुलिस ने जब पीड़िता से बात की तो सभी के होश उड़ गए. क्योंकि रेप करने वाला कोई और नहीं, बल्कि नाबालिग पीड़िता का सगा भाई ही था. इसके बाद पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए आरोपी भाई को गिरफ्तार किया.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल: थाना प्रभारी रमेश तनवार के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है. वहीं, नाबालिग को सुरक्षा और संरक्षण के दृष्टिगत नारी निकेतन भेजा गया है. पुलिस के मुताबिक, मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें कोई अन्य तथ्य या व्यक्ति शामिल है या नहीं, इसे लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है.

पुलिस ने नाबालिग से संबंधित मामले में नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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