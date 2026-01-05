ETV Bharat / state

गाजियाबाद से स्केटिंग करते अयोध्या पहुंचे भाई-बहन, 7 दिन में 700 KM चलकर बनाया ये रिकॉर्ड

गोंडाः गाजियाबाद के रहने भाई-बहन ने स्केटिंग में रिकॉर्ड बनाया है. 11 वर्षीय युग नागर और 9 वर्षीय नंदिनी नागर 29 दिसंबर को गाजियाबाद से स्केटिंग करते हुए चलकर 5 जनवरी को अयोध्या पहुंचे हैं. दावा है कि 7 दिन में लगभग 700 किलोमीट की दूरी तय कर एक और रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है. दोनों बच्चों ने सोमवार को श्रीआनंद धाम पीठाधीश्वर सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज के 53वां जन्मदिवस पर नंदिनी निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर आशीर्वाद लिया. जहां दोनों बच्चों का स्वागत और अभिनंदन किया गया गया.

छठवीं के छात्र युग और पांचवी की छात्रा नंदनी ने प्रण लिया था कि सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज के जन्म दिवस पर रिकॉर्ड बनाकर समर्पित करेंगे. इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करते हुए रिकॉर्ड को सतगुरु रितेश्वर जी महाराज को समर्पित किया है और उनके पैर छूकर के दोनों ने आशीर्वाद लिया है. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित 50 हजार से अधिक लोगों ने मंच पर पहुंचकर सतगुरु रितेश्वर जी महाराज को उनके जन्मदिन के अवसर पर एक-एक फूल देकर बधाई दी. कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी मौजूद रहे.



युग नागर ने बताया, 'हम लोग 29 दिसंबर 2026 को गाजियाबाद से चले थे और आज हम लोगों की यात्रा पूरी हो गई है. हम लोगों ने आज दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूं और छोटी बहन नंदिनी कक्षा 5 में पढ़ाई कर रही है. दोनों पिछले 1 वर्ष से नियमित रूप से इनलाइन स्केटिंग का अभ्यास कर रहे हैं. इसी अभ्यास के रूप में गाजियाबाद से चलकर अयोध्या धाम तक चुनौतीपूर्ण स्केटिंग यात्रा को पूरा किया है. सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी दोनों बच्चों कि प्रतिभाओं को देखकर के दोनों को आशीर्वाद दिया है. इस कार्य को लेकर के आगे मदद का भरोसा भी दिया है. बता दें कि शिवरात्रि को दोनों सगे भाई बहनों ने हरिद्वार से गाजियाबाद तक कावड़ में जल लेकर के इनफ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था.