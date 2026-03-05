ETV Bharat / state

लखनऊ में मामूली विवाद में भाई-बहन ने की युवक की हत्या; चाकुओं से किए ताबड़तोड़ वार

ACP काकोरी शकील अहमद ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए.

लखनऊ में मामूली विवाद में भाई-बहन ने की युवक की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 8:12 AM IST

लखनऊ: राजधानी के दुबग्गा थाना क्षेत्र में बुधवार को मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. पड़ोस में रहने वाले भाई-बहन ने मिलकर युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. वारदात में निजी फर्म में काम करने वाले सूरज की बेरहमी से हत्या कर दी गई.

ACP काकोरी शकील अहमद ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने हत्या के आरोपी भाई और उसकी बहन दोनों को हिरासत में ले लिया है. उनसे थाने में गहन पूछताछ की जा रही है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि दोनों पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी.

इससे आक्रोशित होकर भाई-बहन ने आपा खो दिया और सूरज को चाकुओं से गोद डाला. गंभीर रूप से लहूलुहान युवक को आनन-फानन में लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बहस के बाद शुरू हुआ खूनी खेल: ​पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सूरज (26) निवासी दुबग्गा के रूप में हुई है. सूरज की अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक से किसी बात को लेकर बहस हो गई थी.

बात इतनी बढ़ी कि पड़ोसी युवक ने अपनी बहन को भी बुला लिया. आक्रोश में आकर भाई और बहन दोनों ने सूरज पर चाकुओं से हमला बोल दिया. सूरज के शरीर पर कई वार किए गए, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा.

अस्पताल पहुंचने से पहले थमी सांस: घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल सूरज को तत्काल लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, अत्यधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया.

