डेढ़ साल बाद भाई-बहन का हुआ मिलन: भरतपुर के अपना घर आश्रम में छलक उठीं भावनाएं
भरतपुर के अपना घर आश्रम में जब एक बहन अपने बिछड़े भाई से मिली, तो उसकी आंखें खुशी के आंसूओं से भर गई.
Published : November 11, 2025 at 4:07 PM IST
भरतपुर: उम्मीद टूट चुकी थी, तलाश थम चुकी थी, लेकिन किस्मत ने भरतपुर में करिश्मा कर दिखाया. मंगलवार को अपना घर आश्रम में वो दृश्य सामने आया, जब उत्तराखंड की बहन ने अपने खोए हुए भाई को गले लगाया और डेढ़ साल का दर्द एक पल में बह गया. जब बहन ने अपने खोए हुए भाई को देखा, तो उसकी आंखों से खुशी और दर्द दोनों के आंसू साथ बह निकले. मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे भाई उमेश गिरी (प्रभुजी) को जब बहन प्रेमा देवी ने गले लगाया, तो पूरा आश्रम भावनाओं से भर गया.
भरतपुर ने दी नई जिंदगी: संस्थापक डॉ बीएम भारद्वाज ने बताया कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रहने वाले उमेश गिरी, मानसिक अस्वस्थता के चलते मई 2024 में बिना बताए घर से निकल गए थे. मां तारा देवी और बहन प्रेमा देवी ने गांव-गांव, मंदिरों, अस्पतालों और थानों में उन्हें तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. थककर उन्होंने स्थानीय थाना लालकुआं में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं. करीब एक साल बाद 22 मई, 2025 को जोधपुर से किसी दयालु व्यक्ति द्वारा उमेश गिरी को अपना घर आश्रम, भरतपुर में उपचार और सेवा के लिए भर्ती कराया गया. यहां की टीम ने उन्हें परिवार जैसा स्नेह दिया, उनकी देखभाल की और धीरे-धीरे उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आने लगा.
परिवार का नाम जुबां पर आया: डॉ भारद्वाज ने बताया कि लगातार सेवा, दवाओं और सहयोग से जब उमेश गिरी ने होश-हवास संभाले, तो उन्होंने अपने गांव बिंदू खत्ता (जिला नैनीताल) और परिवार का नाम बताया. आश्रम की पुनर्वास टीम ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए नैनीताल पुलिस और थाना लालकुआं से संपर्क किया. जांच-पड़ताल के बाद जब यह पक्का हुआ कि वही गुमशुदा उमेश गिरी हैं, तो परिवार को सूचना दी गई.
फूट-फूटकर रोए: बहन प्रेमा देवी को जब यह खबर मिली कि उसका भाई जीवित है और भरतपुर के अपना घर आश्रम में है, तो उसने मां तारा देवी और अपने देवर गोपालनाथ के साथ बिना देर किए भरतपुर पहुंची. मंगलवार सुबह जब भाई-बहन आमने-सामने आए, तो दोनों खुद को रोक नहीं सके. वे एक-दूसरे से लिपटकर फूट-फूटकर रो पड़े. यह दृश्य देख वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो उठे. बहन प्रेमा देवी ने भरे गले से कहा कि भाई के खोने के बाद हम हर जगह गए, हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई निशान नहीं मिला. अब जब वह मिल गया है, तो लगता है जैसे भगवान ने हमारी सुन ली. यह जन्मदिन या त्योहार नहीं, हमारे लिए नया जीवन लेकर आया है.