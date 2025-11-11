ETV Bharat / state

डेढ़ साल बाद भाई-बहन का हुआ मिलन: भरतपुर के अपना घर आश्रम में छलक उठीं भावनाएं

डेढ़ साल मिले भाई-बहन ( Courtesy-Apna Ghar Ashram )

भरतपुर: उम्मीद टूट चुकी थी, तलाश थम चुकी थी, लेकिन किस्मत ने भरतपुर में करिश्मा कर दिखाया. मंगलवार को अपना घर आश्रम में वो दृश्य सामने आया, जब उत्तराखंड की बहन ने अपने खोए हुए भाई को गले लगाया और डेढ़ साल का दर्द एक पल में बह गया. जब बहन ने अपने खोए हुए भाई को देखा, तो उसकी आंखों से खुशी और दर्द दोनों के आंसू साथ बह निकले. मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे भाई उमेश गिरी (प्रभुजी) को जब बहन प्रेमा देवी ने गले लगाया, तो पूरा आश्रम भावनाओं से भर गया. भरतपुर ने दी नई जिंदगी: संस्थापक डॉ बीएम भारद्वाज ने बताया कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रहने वाले उमेश गिरी, मानसिक अस्वस्थता के चलते मई 2024 में बिना बताए घर से निकल गए थे. मां तारा देवी और बहन प्रेमा देवी ने गांव-गांव, मंदिरों, अस्पतालों और थानों में उन्हें तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. थककर उन्होंने स्थानीय थाना लालकुआं में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं. करीब एक साल बाद 22 मई, 2025 को जोधपुर से किसी दयालु व्यक्ति द्वारा उमेश गिरी को अपना घर आश्रम, भरतपुर में उपचार और सेवा के लिए भर्ती कराया गया. यहां की टीम ने उन्हें परिवार जैसा स्नेह दिया, उनकी देखभाल की और धीरे-धीरे उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आने लगा. पढ़ें: 'अपना घर आश्रम' की नेक पहल, 10 साल बाद बेटा अपनी बिछड़ी मां से मिला