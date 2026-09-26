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परिजनों के लिए खेत पर पानी ले जाते समय करंट की चपेट में भाई–बहन, दोनों मासूमों की मौत

खेत में काम कर रहे परिजनों ने बच्चों से कहा था कि घर से पानी ले आओ.

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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 3:03 PM IST

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अलवर: जिले के रेणी थाना क्षेत्र के करणपुरा गांव में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. घटना उस समय घटी जब दोनों बच्चे अपने परिजनों के लिए खेत में पानी लेकर जा रहे थे. इस दौरान सिंगल फेस की डिपो लाइन के संपर्क में आने से दोनों को करंट लग गया. इस हादसे के बाद परिजन तुरंत दोनों बच्चों को रेणी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सको में जांच कर दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों मासूमों के शवों को मोर्चरी में रखवाया.

रेणी थाना अधिकारी बने सिंह मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत दो बच्चों को करंट लगने से मौत की सूचना मिली. इस सूचना पर रेणी अस्पताल पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी जुटाई और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया. मृतक बच्चों में से एक की उम्र 7 साल और एक की 4 साल है. उन्होंने बताया कि दोनों मृतक भाई बहन है. दोनों शवों के पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द किए गए हैं. एसएचओ मीणा ने बताया कि इस घटना के संबंध में मृतकों के दादा की ओर से शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर अनुसंधान किया जाएगा.

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मृतकों के दादा गिर्राज प्रसाद मीणा ने बताया कि शनिवार सुबह बच्चों के परिवार के सदस्य घर के समीप ही खेत में कार्य कर रहे थे. वहीं दोनों बच्चे घर पर खेल रहे थे. इस दौरान परिजनों ने बच्चों से घर से पानी लाने के लिए कहा, तो दोनों बच्चे पानी लेकर खेत की ओर जा रहे थे. इस दौरान बीच में ही सिंगल फेस की डिपो लाइन से हो रही अर्थिंग के संपर्क में दोनों बच्चे आ गए, जिससे उन्हें करंट लग गया. इस घटना के संबंध में रेणी थाना पुलिस में शिकायत दी गई है. उन्होंने बताया कि दोनों बच्चे छोटे थे. इस घटना के बाद से घर व पूरे करणपुरा गांव में मातम छा गया.

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करंट से दो मासूमों की मौत
BROTHER AND SISTER DIED OF CURRENT
KIDS BRINGING WATER ELECTROCUTED
दो बच्चों की करंट लगने से मौत
TWO CHILDREN DIE OF ELECTROCUTION

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