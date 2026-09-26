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परिजनों के लिए खेत पर पानी ले जाते समय करंट की चपेट में भाई–बहन, दोनों मासूमों की मौत

अलवर: जिले के रेणी थाना क्षेत्र के करणपुरा गांव में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. घटना उस समय घटी जब दोनों बच्चे अपने परिजनों के लिए खेत में पानी लेकर जा रहे थे. इस दौरान सिंगल फेस की डिपो लाइन के संपर्क में आने से दोनों को करंट लग गया. इस हादसे के बाद परिजन तुरंत दोनों बच्चों को रेणी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सको में जांच कर दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों मासूमों के शवों को मोर्चरी में रखवाया.

रेणी थाना अधिकारी बने सिंह मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत दो बच्चों को करंट लगने से मौत की सूचना मिली. इस सूचना पर रेणी अस्पताल पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी जुटाई और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया. मृतक बच्चों में से एक की उम्र 7 साल और एक की 4 साल है. उन्होंने बताया कि दोनों मृतक भाई बहन है. दोनों शवों के पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द किए गए हैं. एसएचओ मीणा ने बताया कि इस घटना के संबंध में मृतकों के दादा की ओर से शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर अनुसंधान किया जाएगा.