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शाहजहांपुर में नदी में नहाते समय भाई-बहन डूबे; दोनों की मौत

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को नदी से बरामद कर लिया.

नदी में नहाते समय भाई-बहन डूबे; दोनों की मौत
नदी में नहाते समय भाई-बहन डूबे; दोनों की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 10:05 AM IST

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Updated : June 15, 2026 at 10:19 AM IST

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शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भाई-बहन के नदी में डूबने से मौत हो गई. थाना जैतीपुर क्षेत्र में रविवार को मौसी के घर जन्मदिन समाहरोह में शामिल होने गए भाई-बहन की वहगुल नदी में नहाते समय डूब गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को नदी से बरामद कर लिया है.

क्षेत्राधिकारी तिलहर सीओ इशिका सिंह ने बताया, थाना गढ़िया रंगीन क्षेत्र के डभौरा गांव के रहने वाले भाई विजय (14) और बहन किंजल (9) अपनी मौसी की बेटी के वंशिका के जन्मदिन समारोह में शामिल होने शनिवार को थाना जैतीपुर के गांव कुलुआ बोझ आये थे.

रविवार दोपहर को भाई-बहन गांव के बच्चों के साथ वहगुल नदी के नहाने चले गएं. नहाते समय बहन किंजल गहरे पानी में चली गईं. बहन को बचाने भाई उकसे पास पहुंचा तो दोनों लोग गहरे पानी में डूब गये.

उन्होंने बताया कि नदी के डूब रहे बच्चों की आवाज सुनकर पास में मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचकर दोनों को बचाने का प्यास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से दोनों को बरामद कर अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है.

Last Updated : June 15, 2026 at 10:19 AM IST

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