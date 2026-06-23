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चंदौली नहर में डूबने से सगे भाई-बहन की मौत, परिवार में कोहराम

चंदौली: बलुआ थाना क्षेत्र के बेलवानी गांव में सोमवार को दो सगे भाई-बहन की नहर में डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, मृत बच्चों की पहचान पांच वर्षीय आर्यन और तीन वर्षीय अनुप्रिया के रूप में हुई है.

बलुआ थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह के अनुसार, बेलवानी गांव के पाल बस्ती निवासी हीरालाल पाल का घर नहर के किनारे स्थित है. सोमवार को नहर में पानी छोड़े जाने के कारण उसका जलस्तर और बहाव काफी तेज था. आर्यन (5) और उसकी छोटी बहन अनुप्रिया (3) नहर पार कर पास के दुकान पर सामान लेने गए थे. वापस लौटते समय दोनों बच्चे नहर के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गए.



मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल नहर में छलांग लगा कर दोनों को बाहर निकाला और आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चहनियां पहुंचाया, जहां के चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. घटना की सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.



हादसे की सूचना मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. मां राजकुमारी का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं पिता हीरालाल पाल, जो एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं और काम के सिलसिले में घर से बाहर गए थे. परिजनों ने बताया कि दंपति का एक छह माह का पुत्र भी है. घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं.