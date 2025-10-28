ETV Bharat / state

पलामू में दो बाइक की जोरदार टक्कर में भाई-बहन की मौत, जांच में जुटी पुलिस

पलामू: जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कमलकेडिया गांव में दो बाइक की जोरदार टक्कर में भाई और बहन की मौत हो गई जबकि एक दंपती गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है जबकि मृतक सत्यवती देवी, मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के निमिया और हेमंत कुमार, लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कुराइन पतरा पंचायत के सोंस गांव के रहने वाले थे.

आपस में बहन भाई थे मृतक

दोनों मृतक आपस में भाई बहन हैं. हेमंत कुमार अपनी बहन को लेकर छठ के समारोह में जा रहे थे, इसी क्रम में लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कमल खेड़िया में सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में भाई-बहन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे बाइक पर सवार तरहसी के रहने वाले लाडले हसन और उनकी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए.