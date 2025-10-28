ETV Bharat / state

पलामू में दो बाइक की जोरदार टक्कर में भाई-बहन की मौत, जांच में जुटी पुलिस

पलामू में दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में बहन भाई की मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Concept Image
प्रतीकात्मक चित्र (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 28, 2025 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कमलकेडिया गांव में दो बाइक की जोरदार टक्कर में भाई और बहन की मौत हो गई जबकि एक दंपती गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है जबकि मृतक सत्यवती देवी, मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के निमिया और हेमंत कुमार, लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कुराइन पतरा पंचायत के सोंस गांव के रहने वाले थे.

आपस में बहन भाई थे मृतक

दोनों मृतक आपस में भाई बहन हैं. हेमंत कुमार अपनी बहन को लेकर छठ के समारोह में जा रहे थे, इसी क्रम में लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कमल खेड़िया में सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में भाई-बहन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे बाइक पर सवार तरहसी के रहने वाले लाडले हसन और उनकी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए.

दो बाइक की आपस में जोरदार टक्कर में भाई बहन की मौत हुई है. दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था जबकि पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है: उत्तम कुमार राय, थाना प्रभारी, लेस्लीगंज

घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे और उनका रो-रोकर बुरा हाल है. छठ की खुशियां मातम में बदल गई. दरअसल जिस समय दुर्घटना हुई, उस वक्त पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू इलाके से गुजर रहे थे. दुर्घटना को देखने के बाद वह मौके पर रुके थे और दोनों जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा था.

ये भी पढ़ें- सतगावां से रांची जा रही यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 11 लोग घायल

वाह रे मंईयां! महिलाओं ने मंईयां सम्मान योजना की राशि से बनवाया रोड

दंपती की सड़क दुर्घटना में मौत, आक्रोशित लोगों ने किया रोड जाम

TAGGED:

सड़क हादसे मं भाई बहन की मौत
पलामू में सड़क हादसा
BROTHER AND SISTER DIED
TWO DIED IN ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.