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ऊना सड़क हादसे में भाई-बहन की मौत, एक महिला भी गंभीर रूप से घायल

ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब उपमंडल के अंतर्गत पंजोआ में शुक्रवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार चचेरे भाई-बहन की मौत हो गई, जबकि सड़क किनारे पैदल जा रही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान सक्षम ठाकुर (20) और नेहा (22) निवासी चक्क बेहड़ जसवां, के रूप में हुई है. दोनों आपस में चचेरे भाई-बहन थे. वहीं, हादसे में घायल महिला की पहचान सुमन देवी (60) निवासी भवरन कंगरूही (थड़ा) के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि शुक्रवार को सक्षम और नेहा बाइक पर सवार होकर पंजोआ क्षेत्र से गुजर रहे थे. इसी दौरान किसी कारणवश बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पैदल जा रही महिला से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.