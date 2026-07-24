ऊना सड़क हादसे में भाई-बहन की मौत, एक महिला भी गंभीर रूप से घायल
ऊना जिले के पंजोआ में दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई. जबकि हादसे में घायल महिला का अस्पताल में भर्ती है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 10:18 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब उपमंडल के अंतर्गत पंजोआ में शुक्रवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार चचेरे भाई-बहन की मौत हो गई, जबकि सड़क किनारे पैदल जा रही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान सक्षम ठाकुर (20) और नेहा (22) निवासी चक्क बेहड़ जसवां, के रूप में हुई है. दोनों आपस में चचेरे भाई-बहन थे. वहीं, हादसे में घायल महिला की पहचान सुमन देवी (60) निवासी भवरन कंगरूही (थड़ा) के रूप में हुई है.
बताया जा रहा है कि शुक्रवार को सक्षम और नेहा बाइक पर सवार होकर पंजोआ क्षेत्र से गुजर रहे थे. इसी दौरान किसी कारणवश बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पैदल जा रही महिला से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.
हादसे की तेज आवाज सुनकर पास की दुकान में मौजूद रमन कुमार और उनके साथियों ने तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी गाड़ी में तीनों घायलों को सिविल अस्पताल अंब पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद सक्षम ठाकुर को मृत घोषित कर दिया.
वहीं, गंभीर रूप से घायल नेहा और सुमन देवी को प्राथमिक उपचार देने के बाद क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया गया. ऊना पहुंचने के बाद नेहा की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किए जाने से पहले ही उसने भी दम तोड़ दिया. घायल महिला का उपचार जारी है.
डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया, "सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में मातम का माहौल है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है".
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