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पलामू में आहर में डूबने से भाई-बहन की मौत, खेत में काम कर रहे थे परिजन

पलामू में आहर में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गयी है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Brother and sister died by drowned in water reservoir in Palamu
छतरपुर थाना (पलामू) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 31, 2026 at 7:46 PM IST

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पलामूः जिला में छतरपुर थाना क्षेत्र के मुनकेरी में आहर में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

दरअसल, छतरपुर थाना क्षेत्र के मुनकेरी के रहने वाले रहमत अली की 10 वर्षीय बेटी सना परवीन और नौ वर्षीय आवेश रजा नहाने के लिए आहर के पास गए थे. नहाने के क्रम में दोनों गहरे पानी में चले गए. ग्रामीणों को दोनों के डूबने की जानकारी हुई और लोग आहर में उतरे और बच्चों को खोजना शुरू किया. काफी देर के बाद भाई बहन को आहर से बाहर निकल गया और छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. घटना के वक्त परिजन अपने खेतों में काम कर रहे थे.

इस हादसे को लेकर छतरपुर थाना प्रभारी सौरव चौबे ने बताया कि आहर में डूबने से दो बच्चों सना परवीन और आवेश रजा की मौत हुई है. दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते थे घटना के बाद से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन एवं शुभचिंतक अस्पताल में पहुंचे हैं.

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