तालाब में डूबने से मासूम भाई-बहन की मौत, दादी के साथ नहाने गए थे बच्चे

लातेहारः जिला में चंदवा थाना क्षेत्र के महुआमिलान गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना घटी. यहां तालाब में अपनी दादी के साथ नहाने गए दो बच्चे पानी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई.

बच्चों की पहचान 5 वर्षीय सुशांत कुमार और 8 वर्षीय छोटी कुमारी के रूप में हुई है. बच्चों की दादी तेतरी देवी भी पानी में डूब गई थी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दरअसल तेतरी देवी अपने पोता और पोती के साथ गांव के बगल में स्थित तालाब में नहाने गई थी. इस वर्ष हुई अच्छी बारिश के कारण तालाब में पानी लबालब भरा हुआ था. नहाने के क्रम में महिला गहरे पानी में चली गई और अचानक डूबने लगी. इधर अपनी दादी को डूबता हुआ देखकर दोनों बच्चे भी डर गए. इस दौरान बच्चा भी पानी में गिर गया और डूबने लगा. अपनी दादी और अपने भाई को डूबता हुआ देखकर 8 वर्षीय छोटी ने अपने भाई को बचाने का प्रयास किया पर वह भी गहरे पानी में डूब गई.

महिला को पानी में डूबता हुआ देखकर स्थानीय लोग वहां पहुंचे और डूबती हुई महिला को पानी से बाहर निकाल लिया. बाद में काफी मेहनत के बाद दोनों बच्चों को भी पानी से बाहर निकाला गया. गंभीर अवस्था में तीनों को चंदवा अस्पताल ले जाया गया पर जांच के बाद चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. जबकि महिला की हालत गंभीर बनी हुई है. उसे प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है. इस संबंध में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नीलिमा ने बताया कि अस्पताल पहुंचने के बाद जब दोनों बच्चों की जांच की गई तो दोनों को मृत पाया गया.

अस्पताल पहुंचे प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारी

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद चंदवा के अंचल अधिकारी सुमित झा और थाना प्रभारी रणधीर कुमार अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली. अंचल अधिकारी सुमित झा ने बताया कि सरकारी प्रावधान के तहत पीड़ित परिवार को आपदा प्रबंधन से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि ये घटना काफी दर्दनाक है. उन्होंने आम लोगों से भी अपील किया कि बच्चों को लेकर गहरे पानी वाले तालाब या नदी में न जाएं. पुलिस दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजने की तैयारी में जुट गई है.