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प्रयागराज में तालाब में डूबने से भाई-बहन की मौत; ननिहाल आये थे दोनों बच्चे, शव को निकाला गया

एसएचओ ओम प्रकाश ने बताया कि दोनों बच्चे उतरांव थाना क्षेत्र के बलकसराय गांव के निवासी थे.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 8:31 PM IST

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Updated : May 31, 2026 at 8:42 PM IST

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प्रयागराज/मिर्जापुर : जिले के थरवई थाना क्षेत्र स्थित कटियाही गांव में ननिहाल आए दो सागे भाई-बहन की रविवार को तालाब में डूबने से मौत हो गई. डूबने की सूचना मिलते ही गांव के लोग इकट्ठा हो गए. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पहुंची पुलिस ने गोताखोरों के माध्यम से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना से परिवार सहित पूरे गांव मातम छाया हुआ है.

थरवई एसएचओ ओम प्रकाश ने बताया कि दोनों बच्चे मूलरूप से उतरांव थाना क्षेत्र के बलकसराय गांव के निवासी थे. वह कुछ दिन पहले अपने नाना के घर कटियाही गांव आए थे. दोनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.



पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान सचिन यादव (12) और मधु यादव (10) के रूप में हुई है. पुलिस ने घरवालों से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों बच्चे रविवार सुबह गांव के अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे. खेलते हुए वह गांव के पास एक तालाब के किनारे पहुंचे. इसी दौरान वह गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे.

घटनास्थल पर कोई मौजूद न होने के कारण उन्हें समय रहते बचाया नहीं जा सका. काफी देर तक बच्चों के घर न लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान ग्रामीणों को तालाब के किनारे खोजबीन शुरू तो पता चला. इसके बाद तालाब में तलाश की गई. काफी प्रयासों के बाद दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया. हालांकि, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची.

मिर्जापुर में पानी भरे गड्ढे में मिला दो मासूम बच्चों का शव : जिले के अदलहाट थाना क्षेत्र के देवलासी गांव में शनिवार को दो मासूम बच्चों का गड्ढे भरे पानी में शव मिलने से हड़कंप मच गया. परिजनों के मुताबिक, देवलासी गांव के रहने वाले अब्दुल कादिर और अयान उर्फ रेहान घर से निकले थे. काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की और पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से काफी देर बाद दोनों बच्चों का शव गड्ढे भरे पानी से बरामद कर लिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आगे की कार्रवाई में जुट गई है. अदलहाट थाना प्रभारी अजय सेठ ने बताया कि पानी भरे गड्ढे से दो बच्चों का शव मिला है. आशंका है कि नहाते समय गहरे पानी में डूबने से मौत हुई होगी. फिलहाल घटना की जांच की जा रही है.


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Last Updated : May 31, 2026 at 8:42 PM IST

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