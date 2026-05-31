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प्रयागराज में तालाब में डूबने से भाई-बहन की मौत; ननिहाल आये थे दोनों बच्चे, शव को निकाला गया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज/मिर्जापुर : जिले के थरवई थाना क्षेत्र स्थित कटियाही गांव में ननिहाल आए दो सागे भाई-बहन की रविवार को तालाब में डूबने से मौत हो गई. डूबने की सूचना मिलते ही गांव के लोग इकट्ठा हो गए. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पहुंची पुलिस ने गोताखोरों के माध्यम से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना से परिवार सहित पूरे गांव मातम छाया हुआ है. थरवई एसएचओ ओम प्रकाश ने बताया कि दोनों बच्चे मूलरूप से उतरांव थाना क्षेत्र के बलकसराय गांव के निवासी थे. वह कुछ दिन पहले अपने नाना के घर कटियाही गांव आए थे. दोनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.



पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान सचिन यादव (12) और मधु यादव (10) के रूप में हुई है. पुलिस ने घरवालों से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों बच्चे रविवार सुबह गांव के अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे. खेलते हुए वह गांव के पास एक तालाब के किनारे पहुंचे. इसी दौरान वह गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे.