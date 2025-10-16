दिवाली से पहले घर में पसरा मातम, धौलपुर में सांप के काटने से भाई-बहन की मौत
रात को सोते समय सांप के काटने से मासूम भाई बहन की मौत हो गई. घटना से गांव में पसरा सन्नाटा.
Published : October 16, 2025 at 2:30 PM IST
धौलपुर : कोतवाली थाना इलाके भेंसेना का पुरा गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहरीले सांप के काटने से सगे भाई- बहन की मौत हो गई. घटना से परिजनों में मातम पसर गया है. उपनिरीक्षक अशोक कुमार ने बताया दोनों डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस मामले की जांच कर रही है. उधर ग्रामीणों ने सांप को रेस्क्यू कर मार डाला है. जानकारी के मुताबिक चंद्रभान सिंह की 10 वर्षीय पुत्री मनु एवं 5 वर्षीय पुत्र अभिनंदन चारपाई और बेड पर सो रहे थे. बुधवार रात करीब 11 बजे चारपाई पर सो रही मनु के कान में जहरीले सांप ने काट लिया.
इसके बाद बेड पर सो रहे अभिनंदन के पास सांप पहुंच गया और उसे पेट पर काट लिया. मनु के कान में जलन होने पर उसने अपनी मां को बताया, सर्प के काटे जाने के बाद दोनों बच्चों की तबीयत खराब होना शुरू हो गई. दोनों बच्चों को उल्टी और बेहोशी होना शुरू हो गया. इस घटना से परिजनों के हाथ पैर फूल गए. परिजन बच्चों को रात्रि में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन सेहत में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया. दोनों बच्चों की हालात ज्यादा बिगड़ने पर परिजन उपचार कराने ग्वालियर शहर ले गए.
ग्वालियर में चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर बच्चों को मृत घोषित कर दिया. हताश होकर परिजन घर वापस लौट आए. आसपास के गांव से नीम हकीमों को बुलाया गया. नीम हकीमों द्वारा भी बच्चा एवं बच्ची का उपचार किया गया. लेकिन निराशा हाथ लगी. इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस गांव पहुंच गई. दोनों बच्चों के शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए हैं.