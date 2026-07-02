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बरेली में जर्जर दीवार गिरने से भाई-बहन की मलबे में दबकर मौत

बिस्किट खरीद कर घर लौट रहे दो बच्चों पर गिरी दीवार

जर्जर दीवार गिरने से भाई-बहन की मौत
जर्जर दीवार गिरने से भाई-बहन की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 5:08 PM IST

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बरेली: जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र के झूनानगर में गुरुवार को हुए एक दर्दनाक हादसे मे दो बच्चों की मौत हो गई. दोनों बच्चे दुकान से बिस्किट खरीद कर घर लौट रहे. इसी दौरान जर्जर दीवार गिरने से मलबे में दब गए और दोनों की मौत हो गई.

इंस्पेक्टर जगत सिंह के अनुसार, अजीत का आठ वर्षीय बेटा अंशु और राजेश उर्फ नन्हें की छह वर्षीय बेटी कृष्का बिस्किट लेने पास की दुकान पर गए थे. लौटते समय रास्ते में खड़ी एक पुरानी पक्की दीवार अचानक भरभराकर उनके ऊपर गिर पड़ी. आसपास में मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत मलबा हटाकर बच्चों को बाहर निकाला, तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थीं.

घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और अलीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची. इंस्पेक्टर जगत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. कुछ ही देर बाद आंवला तहसीलदार वृजेश कुमार वर्मा भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की.

इंस्पेक्टर जगत सिंह ने बताया कि हादसे में दो बच्चों की मौत हुई है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं प्रशासन ने दोनों मृतक बच्चों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.

ग्रामीणों के अनुसार दोनों बच्चों के पिता पंजाब में मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. हादसे की सूचना मिलते ही वे गांव के लिए रवाना हो गए हैं. इस हृदयविदारक घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है और परीजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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