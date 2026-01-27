ETV Bharat / state

बांदा में नदी किनारे मिले भाई-बहन के शव; पास में पड़ा था जहरीला पदार्थ

बांदा: जिले कालिंजर इलाके में सोमवार देर शाम बरछा नदी पुल के नीचे किनारे भाई-बहन का शव मिलने से हड़कंप मच गया. शवों के पास जहरीले पदार्थ का पैकेट बरामद हुआ है. पुलिस ने आशंका जताई है कि भाई-बहन ने आत्महत्या की है. प्राथमिक जांच में घरेलू विवाद की बात सामने आ रही है. पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुट गई है.

सोमवार शाम युवक-युवती के नदी के किनारे शव मिले तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने जब शवों की शिनाख्त की तो पता चला कि युवक का नाम सोमनाथ गुप्ता है व युवती कंचन है. वे नरैनी कस्बे के रहने वाले भाई-बहन थे. जिसके बाद पुलिस ने इनके परिजनों को सूचना दी. पुलिस के मुताबिक, प्रथम दृष्टया जांच में यह पता चला है कि सोमनाथ दुकान चलाता था और जिस मकान में रहता था, उसके परिवार के ही लोगों से मुकदमा चल रहा था. कुछ दिन पहले वह मुकदमा हार गया था. फिलहाल, दुकान व मकान खाली कराए जाने के चलते सोमनाथ परेशान था. आशंका है कि इसी के चलते उसने और उसकी बहन ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली.

इस संबंध में सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि कालिंजर क्षेत्र में भाई-बहन ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. जांच में पता चला है कि घरेलू कलह के चलते दोनों ने आत्महत्या कर ली है. इधर, इस घटना के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मचा है. पुलिस जांच कर रही है कि खुदकुशी के पीछे घरेलू कलह है या और कोई वजह.

यह भी पढ़ें: यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश, गिरेंगे ओले; 50 से अधिक जिलों में अलर्ट, जानिए कैसा रहेगा मौसम