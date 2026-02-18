फतेहपुर में सेप्टिक टैंक में मिले भाई-बहन के शव; शाम से लापता थे दोनों, पुलिस जांच में जुटी
राधानगर थाना प्रभारी विनोद कुमार मौर्य ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 4:00 PM IST
फतेहपुर : राधानगर थाना क्षेत्र के बधानपुर गांव में मंगलवार देर शाम एक पड़ोसी के सेप्टिक टैंक से सगे भाई-बहन का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
जानकारी के अनुसार, ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने वाले राजेश की बेटी शिवंशी (7) और बेटा सुंदरम (5) मंगलवार शाम से लापता थे. घर पर बच्चे न मिलने पर परिजनों ने आस-पास काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा. देर शाम पड़ोसी ने परिवार को दोनों बच्चे के सेप्टिक टैंक में होने की सूचना दी. यह सुनते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों को टैंक से बाहर निकाला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.
मां सुशीला देवी ने बताया कि वह पानी भरने गई थीं और बच्चे भी साथ थे. उन्होंने दोनों को डांटकर घर की ओर भेज दिया था. बाद में जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो उनकी खोजबीन शुरू की गई. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बच्चे टैंक तक कैसे पहुंचे.
परिजनों का कहना है कि जहां पर दोनों के शव बरामद हुए हैं, वह स्थान उनके कच्चे घर से करीब 30 मीटर की दूरी पर है. परिवार में पांच बच्चे हैं, जिनमें शिवंशी और सुंदरम सबसे छोटे थे. बच्चों की बुआ ने आशंका जताई है कि बच्चे पानी भरते समय दुर्घटनावश गिर गए हों या फिर किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाकर टैंक में डाल दिया हो.
राधानगर थाना प्रभारी विनोद कुमार मौर्य ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे. फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.
यह भी पढ़ें : बनारस के होटल में मिली हैदराबाद के भाई-बहन की लाश, कमरे में मिले 6 लाख से अधिक कैश