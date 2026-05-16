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बिहार में बेगुनाहों को जेल भेजने वाले थानाध्यक्ष नपे, मूक-बधिर हत्याकांड का मास्टरमाइंट निकला सगा भाई

गोपालगंज: जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना गांव में हुए मूक-बधिर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता और शूटर को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही तीन निर्दोषों की गिरफ्तारी को लेकर भी थानाध्यक्ष पर गाज गिरी है.

सगा भाई निकला हत्या का मास्टरमाइंड : हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि मृतक का सगा भाई ही निकला. इसके साथ ही, लापरवाही बरतने के आरोप में स्थानीय थानाध्यक्ष को भी सस्पेंड कर दिया गया है. दरअसल पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने जब मामले की गहराई से जांच की, तो परतें खुलती चली गईं.

पेशेवर शूटर अरेस्ट: पुलिस के मुताबिक, मृतक के सगे भाई ने ही जमीन और आपसी विवाद के कारण इस जघन्य हत्याकांड की साजिश रची थी. उसने भाई को रास्ते से हटाने के लिए भारी रकम देकर पेशेवर शूटर को काम पर रखा था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल सगे भाई और गोली मारने वाले शूटर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

3 बेगुनाहों पर की गई थी कार्रवाई: उनके पास से घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए गए हैं. इस मामले में शुरुआत में पुलिस ने आनन-फानन में तीन स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अब यह साफ हो चुका है कि वे तीनों पूरी तरह बेगुनाह हैं.

तीनों को सम्मानपूर्वक किया जाएगा रिहा: पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही उन तीनों बेगुनाह युवकों को जल्द ही सम्मानपूर्वक जेल से रिहा कर दिया जाएगा. अनुसंधान की शुरुआत में गंभीर लापरवाही बरतने, साक्ष्यों की अनदेखी करने और बेगुनाहों को फंसाने के आरोप में गोपालगंज एसपी ने त्वरित एक्शन लिया है.

थानाध्यक्ष तत्काल प्रभाव से निलंबित: मामले के थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. इस खुलासे के बाद जहां एक तरफ पीड़ित परिवार के भीतर ही छिपे अपराधी का चेहरा सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की इस त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई से स्थानीय जनता ने राहत की सांस ली है.

एसपी का बयान: बेगुनाहों की रिहाई के फैसले और लापरवाह पुलिस अधिकारी पर गाज गिरने से कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है. एसपी विनय तिवारी ने बताया कि अब सही तरीके से अनुसंधान कर असली आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पहले गिरफ्तार किए गए 3 निर्दोष लोगों को रिहा कराने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया जाएगा.