ETV Bharat / state

डबल मर्डर से दहला हरिद्वार का झबरेड़ी कलां गांव, भाई पर बहन और उसके प्रेमी की गोली मारकर हत्या का आरोप

आरोप है कि भाई ने पहले बहन के प्रेमी को गोली मारी, इसके बाद बहन को गोली मारकर फरार हो गया

Haridwar Double Murder
झबरेड़ी कलां गांव में दोहरा हत्याकांड (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 26, 2026 at 1:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र से प्रेम प्रसंग को लेकर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. झबरेड़ा के झबरेड़ी कलां गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक भाई ने अपनी बहन और उसके प्रेमी को गोली मार दी. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

झबरेड़ा में डबल मर्डर: अस्पताल के चिकित्सकों दोनों को मृत घोषित कर दिया. बताया गया है कि आरोपी भाई दोनों के प्रेम प्रसंग से नाराज था. इसी के चलते भाई के सिर पर खून सवार हुआ और पहले उसने पड़ोस में रहने वाले बहन के प्रेमी को गोली मारी. उसके बाद घर जाकर अपनी बहन को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. एक साथ दो मौतों की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

Haridwar Double Murder
डबल मर्डर की सूचना मिलते ही एसपी देहात भी घटनास्थल पहुंचे (ETV Bharat)

भाई पर बहन और उसके प्रेमी की हत्या का आरोप: जानकारी के मुताबिक, अमन पुत्र रामकुमार कश्यप निवासी झबरेड़ी कलां पर आरोप है कि उसने अपनी 23 साल की बहन और 20 साल के सूरज पर गोली चला दी. घटना को अंजाम देकर अमन मौके से फरार हो गया. वारदात के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही तत्काल झबरेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल की जानकारी जुटाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी.

मौके पर पहुंचे एसपी देहात: दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही एसपी देहात अभय सिंह भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों से वारदात की जानकारी ली और मामले में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भेज दिया है.

Haridwar Double Murder
डबल मर्डर से दहला झबरेड़ा का झबरेड़ी कलां गांव (ETV Bharat)

प्रेम प्रसंग से जुड़ा माना जा रहा है मामला: प्रारंभिक तौर पर वारदात की वजह प्रेम प्रसंग से जुड़ा विवाद बताई जा रही है. हालांकि घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या था, इसका पता पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा. फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं और वारदात से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है. उधर दोहरे हत्याकांड की इस वारदात के बाद गांव में तनाव और दहशत का माहौल है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है.

पुलिस को आरोपी की तलाश: झबरेड़ा कोतवाली प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि-

प्रारंभिक तौर पर वारदात की वजह प्रेम प्रसंग से जुड़ा विवाद बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है. स्थानीय लोगों से भी घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.
-विजय सिंह, कोतवाली प्रभारी, झबरेड़ा-

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

GIRL AND LOVER MURDERED IN JHABREDA
HARIDWAR CRIME
झबरेड़ा डबल मर्डर
भाई ने बहन और प्रेमी को गोली मारी
HARIDWAR DOUBLE MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.