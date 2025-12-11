ETV Bharat / state

धमतरी में हत्या के आरोपी भाई को आजीवन कारावास की सजा, 1 हजार का जुर्माना भी लगा

नशे की हालत में भाई ने किया था भाई का कत्ल.

KILLER BROTHER PUNISHED BY COURT
आजीवन कारावास की सजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 11, 2025 at 6:36 PM IST

धमतरी: जिला सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोपी को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने इसके साथ ही दोषी पर 1 हजार का आर्थिक अर्थदंड भी लगाया है. दरअसल, पूरा घटनाक्रम नगरी थाना का है. नगरी थाना पुलिस में हत्या की शिकायत दर्ज हुई थी जिसके बाद इसकी जांच हुई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. करीब 10 महीने चली सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने पाया कि आरोपी पामेश नवरंग, पिता चिंताराम नवरंग, उम्र 29 साल ने अपने ही भाई की हत्या की है. हत्या के पीछे की वजह मामूली विवाद और कहासुनी थी. कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी पर लगे दोष को सही पाया. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया.


भाई ने किया था भाई का कत्ल

नगरी थाना पुलिस के मुताबिक 1 मार्च 2025 को रात लगभग 9 बजे कन्हैया नवरंग शराब के नशे में घर लौटा, जहां भोजन को लेकर उसका अपने भाई पामेश नवरंग से विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने चूल्हे में जल रही लकड़ी को निकालकर पीड़ित पर हमला बोल दिया. पीछे से किए गए हमले में कन्हैया नवरंग के माथे पर गंभीर चोटें आई. कन्हैया की मौत के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

हत्या की शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी को पामेश नवरंग को पुलिस ने 2 मार्च को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस का कहना है कि दस महीने के भीतर ही पुलिस ने कोर्ट के समक्ष सभी साक्ष्य पेश कर दिए. पुख्ता सबूत पेश किए जाने से आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिल पाई.

जिले में हत्या से जुड़ी बड़ी वारदातें

12 अगस्त 2025: रायपुर से पहुंचे तीन दोस्तों की धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम भोयना में हत्या कर दी गई है. तीनों दोस्त अपने दोस्त से मिलने धमतरी के सोरम गांव पहुंचे थे.

1 फरवरी 2025: पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर 2 लोगों ने ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया. यह वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई.

26 नवंबर 2023: मामूली विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.

