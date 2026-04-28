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बस्ती में 4500 फर्जी DL जारी; 4.75 करोड़ की अवैध वसूली, RTO बोले- "जांच के बाद सारे लाइसेंस होंगे निरस्त"

बस्ती मंडल के आरटीओ दफ्तर ( Video credit: ETV Bharat )