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बस्ती में 4500 फर्जी DL जारी; 4.75 करोड़ की अवैध वसूली, RTO बोले- "जांच के बाद सारे लाइसेंस होंगे निरस्त"

आरटीओ फरीदुद्दीन ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

बस्ती मंडल के आरटीओ दफ्तर
बस्ती मंडल के आरटीओ दफ्तर (Video credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 5:40 PM IST

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बस्ती : यूपी के बस्ती जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि जिले में दलालों के सिंडिकेट ने 4500 से अधिक फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिये. आरोप है कि दलालों ने फर्जी तरीके से आवेदकों की बैकलाॅग एंट्री अरुणाचल प्रदेश से करवाकर बस्ती में लाइसेंस बनवाए हैं. इसके जरिए करीब 4.75 करोड़ रुपये की अवैध वसूली की गई. मिर्जापुर, संतकबीर नगर, पडरौना, गोरखपुर और आसपास के जिलों के आवेदकों के लाइसेंस भी इसी तरीके से बनवाए गए.

'आठ लाइसेंस निरस्त' : बस्ती मंडल के आरटीओ फरीदुद्दीन ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अभी तक आठ लाइसेंसों को निरस्त किया जा चुका है. आगे अभी जांच जारी है. उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे फर्जी लाइसेंस मिलेंगे, उनको लॉक किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पिछले छह महीनों की डिटेल्स भी चेक की जा रही है. जिन-जिन आवेदकों ने चेंज ऑफ एड्रेस या रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था. उनकी भी जांच करवाई जा रही है.

आरटीओ फरीदुद्दीन ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं. प्राथमिक जांच में आठ लाइसेंस ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि जो भी लाइसेंस बनाए गए हैं वो अरुणाचल प्रदेश के सियांग और सेप्पा से ऑनलाइन कराए गए.

उन्होंने बताया कि उसके बाद रिन्यूअल और पता परिवर्तन के नाम पर बस्ती के लाइसेंस जारी करा लिए गए. जांच में जैसे-जैसे अन्य लाइसेंस फर्जी पाए जाते हैं तो उन्हें भी सस्पेंड कर कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस मामले में कोई कर्मचारी या अधिकारी शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी.




आवेदक को बनवाना होता है​ लर्नर लाइसेंस : ​2013 से पहले लाइसेंस मैन्युअल (रजिस्टर पर) बनते थे. जिसके बाद उन्हें डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए बैकलॉग एंट्री की सुविधा दी गई थी. ​परिवहन विभाग के मानक के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले आवेदक को लर्नर लाइसेंस बनवाना होता है. जिसकी अवधि 1 से 6 महीने की होती है. संतकबीरनगर और सिद्धार्थनगर जैसे जिले भी बस्ती संभाग के अंतर्गत आते हैं.

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