घर ख़रीदने की चाहत में लूट गया फरियादी, मकान दिलाने के नाम पर दलाल ने लगाया 46 लाख का चूना
ग्वालियर के डीडी नगर में रहने वाले रामावतार सिंह से प्रॉपर्टी के नाम पर ठगी. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में मामला दर्ज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 10:35 PM IST
ग्वालियर: ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके के डीडी नगर में रहने वाले एक शख़्स के साथ ज़मीन के सौदे के नाम पर 46 लाख की ठगी हो गई. सपनों का घर ख़रीदने की चाहत में ठग ने अलग-अलग किस्तों में उससे रकम हड़प ली. ठगी का अहसास होने पर फरियादी ने पुलिस में शिकायती आवेदन दिया जिस पर जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.
मकान दिलाने के नाम पर ऐंठे 46 लाख
ग्वालियर के डीडी नगर में रहने वाले रामावतार सिंह काफ़ी समय से इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी तलाश कर रहे थे. इसी बीच उनकी मुलाक़ात अनिल श्रीवास नाम के शख्स से हुई. जिसने शताब्दीपुरम इलाके में एक मकान दिखाया. करीब 79 लाख रुपये में डील फाइनल भी हो गई. जिसके बाद एडवांस और फिर किस्त के नाम पर अनिल श्रीवास ने फरियादी से करीब 46 लाख 40 हज़ार रुपये भी ले लिए. लेकिन उसके बाद मकान की रजिस्ट्री के लिए बार-बार बहाने बनाने लगा.
धोखे का अहसास होते ही पुलिस में दिया शिकायती आवेदन
आधी से ज़्यादा रकम देने के बावजूद हाथ में कुछ ना दिखने पर और लगातार अनिल श्रीवास के रवैये से परेशान हो कर फरियादी रामअवतार सिंह ने बैंक और रजिस्ट्रार ऑफिस से जानकारी निकलवाई. जिसमें पता चला जो मकान उसे बेचा जा रहा है उसके बेचने संबंधी कोई प्रक्रिया हुई ही नहीं है.
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इसके बाद पीड़ित ने आरोपी अनिल श्रीवास से अपनी रकम वापस मांगी लेकिन उसने रुपये भी नहीं लौटाए. ऐसे में ख़ुद के साथ हुई थाही का अहसास होते ही पीड़ित ने महाराजपुरा थाना में अनिल श्रीवास के ख़िलाफ धोखाधड़ी करने और रुपये हड़पने का शिकायती आवेदन दिया.
जाँच के बाद पुलिस ने मामला किया दर्ज
सीएसपी मनीष यादव ने बताया, "डीडी नगर से आए आवेदक की शिकायत पर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के नाम पर 46 लाख 40 हज़ार की धोखाधड़ी का शिकायती आवेदन आया था. जिसमें जाँच के बाद आरोपी अनिल श्रीवास के ख़िलाफ़ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, गिरफ़्तारी के बाद मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी."