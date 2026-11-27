इटारसी में रेल पटरी टूटी मिली, गुजरने वाली थी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, टला बड़ा हादसा
मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन में रेल पटरी टूटने का मामला, फ्रैक्चर पटरी पर पड़ी रेल कर्मचारी की नजर, तत्काल शुरू हुआ सुधार कार्य
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 6:53 AM IST|
Updated : November 27, 2026 at 7:01 AM IST
नर्मदापुरम : मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्ततम रेल जंक्शन इटारसी में बड़ा रेल हादासा होते टल गया. यहां स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर भोपाल एंड की ओर अप साइड रेलवे ट्रैक पर क्रैक मिला. घटना गुरुवार शाम 4 से 5 बजे के बीच की है, जब एक रेलवे कर्मचारी की नजर पटरी पर पड़ गई और बड़ा हादसा टल गया. सूचना मिलते ही संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तत्काल सुधार कार्य शुरू कराया.
पटरी के निरीक्षण के दौरान दिखा रेल फ्रैक्चर
स्टेशन प्रबंधक के मुताबिक गुरुवार दोपहर करीब 4 बजे सीएंडडब्ल्यू (कैरेज एंड वैगन) विभाग के कर्मचारी विजय पाटनेकर पटरियों का निरीक्षण कर रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर प्लेटफार्म नंबर-4 पर भोपाल एंड की ओर अप साइड रेलवे लाइन में आई दरार (रेल फ्रेक्चर) पर पड़ी. उन्होंने बिना देरी किए इसकी जानकारी संबंधित विभाग को दी और अलर्ट जारी किया. सूचना मिलने के बाद रेलवे के तकनीकी अमले ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक की स्थिति का निरीक्षण किया और आवश्यक सुधार कार्य की तैयारी की. बताया गया कि इस रूट से कई सुपर फास्ट ट्रेनें और मालगाड़ियां भी गुजरती हैं.
तत्काल शुरू हुआ सुधार कार्य
शाम करीब 5:45 बजे रेलवे ट्रैक पर ब्लॉक लेकर सुधार कार्य किया गया. कर्मचारियों ने तकनीकी प्रक्रिया के तहत पटरी को दुरुस्त किया. इस दौरान ट्रेनों के संचालन को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई. रेलवे अधिकारियों के अनुसार समय पर जानकारी मिलने और तत्काल कार्रवाई होने के कारण कोई भी ट्रेन लेट नहीं हुई.
ठंड में सिकुड़ती है रेल पटरी, होते हैं रेल फ्रैक्चर
रेलवे ट्रैक में दरार आने के पीछे तापमान में बदलाव भी एक संभावित कारण माना जाता है. सर्दियों में तापमान अत्यधिक कम होने पर रेल की पटरियों में संकुचन हो सकता है. तापमान में अचानक गिरावट और अन्य तकनीकी कारणों के साथ ट्रैक पर तनाव उत्पन्न होने पर इस तरह की स्थिति बन सकती है. हालांकि, इस मामले में पटरी में क्रैक आने का वास्तविक कारण तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.
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कर्मचारी की सतर्कता आई काम
रेलवे ट्रैक का नियमित निरीक्षण कितना महत्वपूर्ण है, यह घटना इसका उदाहरण है. यदि कर्मचारी विजय पाटनेकर की नजर समय रहते टूटी पटरी पर नहीं पड़ती तो यहां से गुजरने वाली कई सुपर फास्ट ट्रेनों के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता था. कर्मचारी की सतर्कता से समय पर विभाग को सूचना मिली और तत्काल सुधार कार्य कर संभावित खतरे को टाल दिया गया.
इस घटना को लेकर स्टेशन प्रबंधक विनोद चौधरी ने बताया, '' दोपहर करीब 4 बजे प्लेटफार्म नंबर-4 के भोपाल एंड की ओर पटरी में क्रैक होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद शाम 5:45 पर ब्लॉक लेकर सुधार कार्य कराया गया. इस घटना के कारण किसी भी ट्रेन का संचालन प्रभावित नहीं हुआ और न ही कोई दुर्घटना हुई.''
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