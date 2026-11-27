ETV Bharat / state

इटारसी में रेल पटरी टूटी मिली, गुजरने वाली थी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, टला बड़ा हादसा

इटारसी में रेल पटरी टूटी मिली, गुजरने वाली थी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ( Etv Bharat )

नर्मदापुरम : मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्ततम रेल जंक्शन इटारसी में बड़ा रेल हादासा होते टल गया. यहां स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर भोपाल एंड की ओर अप साइड रेलवे ट्रैक पर क्रैक मिला. घटना गुरुवार शाम 4 से 5 बजे के बीच की है, जब एक रेलवे कर्मचारी की नजर पटरी पर पड़ गई और बड़ा हादसा टल गया. सूचना मिलते ही संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तत्काल सुधार कार्य शुरू कराया.

पटरी के निरीक्षण के दौरान दिखा रेल फ्रैक्चर स्टेशन प्रबंधक के मुताबिक गुरुवार दोपहर करीब 4 बजे सीएंडडब्ल्यू (कैरेज एंड वैगन) विभाग के कर्मचारी विजय पाटनेकर पटरियों का निरीक्षण कर रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर प्लेटफार्म नंबर-4 पर भोपाल एंड की ओर अप साइड रेलवे लाइन में आई दरार (रेल फ्रेक्चर) पर पड़ी. उन्होंने बिना देरी किए इसकी जानकारी संबंधित विभाग को दी और अलर्ट जारी किया. सूचना मिलने के बाद रेलवे के तकनीकी अमले ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक की स्थिति का निरीक्षण किया और आवश्यक सुधार कार्य की तैयारी की. बताया गया कि इस रूट से कई सुपर फास्ट ट्रेनें और मालगाड़ियां भी गुजरती हैं.