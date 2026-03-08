ETV Bharat / state

बराकर स्टेशन पर ओवरहेड तार टूटने से रेल परिचालन प्रभावित, कई ट्रेनें घंटों फंसी रहीं

धनबाद के करीब बराकर रेलवे स्टेशन पर ओवरहेड बिजली का तार टूटने से रेल परिचालन लगभग चार घंटे तक बुरी तरह प्रभावित रहा.

BARAKAR RAILWAY STATION
धनबाद जंक्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 8, 2026 at 1:26 PM IST

धनबाद: पश्चिम बंगाल के बराकर रेलवे स्टेशन पर शनिवार शाम बड़ा तकनीकी फॉल्ट सामने आया. अप लाइन का ओवरहेड बिजली का तार टूट जाने से रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो गया था जिसके कारण दो राजधानी एक्सप्रेस समेत करीब दो दर्जन से अधिक ट्रेनें तीन से चार घंटे तक अलग-अलग स्टेशनों पर खड़ी रहीं. अचानक हुई इस घटना से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

रेल यातायात हुआ प्रभावित

जानकारी के मुताबिक इंडियन रेलवे के आसनसोल रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आने वाले बराकर स्टेशन पर अप लाइन का ओवरहेड बिजली का तार अचानक टूट गया. तार टूटते ही इस रूट पर ट्रेन परिचालन तत्काल रोकना पड़ा. इसके कारण दो राजधानी एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनें बीच रास्ते या नजदीकी स्टेशनों पर रोक दी गईं.

रेलवे स्टेशन के पूछताछ काउंटर पर तैनात कर्मी का बयान (Etv Bharat)

रेल परिचालन फिर से हुआ सामान्य

कई ट्रेनों के लंबे समय तक खड़े रहने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्टेशन और ट्रेनों में बैठे यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचने को लेकर चिंतित नजर आए. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त ओवरहेड तार को दुरुस्त करने का काम शुरू किया. करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तार की मरम्मत पूरी की गई, जिसके बाद धीरे-धीरे ट्रेन परिचालन फिर से सामान्य होने लगा.

करीब चार घंटे रेल यातायात रहा बाधित

वहीं, धनबाद रेलवे स्टेशन के पूछताछ काउंटर पर तैनात कर्मी सुजीत कुमार ने बताया कि ओवरहेड तार की मरम्मत के बाद प्रभावित ट्रेनों को क्रमवार उनके डेस्टिनेशन की ओर रवाना किया जा रहा है. करीब चार घंटे बाद इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही फिर से सुचारू कर दी गई.

