बराकर स्टेशन पर ओवरहेड तार टूटने से रेल परिचालन प्रभावित, कई ट्रेनें घंटों फंसी रहीं

धनबाद: पश्चिम बंगाल के बराकर रेलवे स्टेशन पर शनिवार शाम बड़ा तकनीकी फॉल्ट सामने आया. अप लाइन का ओवरहेड बिजली का तार टूट जाने से रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो गया था जिसके कारण दो राजधानी एक्सप्रेस समेत करीब दो दर्जन से अधिक ट्रेनें तीन से चार घंटे तक अलग-अलग स्टेशनों पर खड़ी रहीं. अचानक हुई इस घटना से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

जानकारी के मुताबिक इंडियन रेलवे के आसनसोल रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आने वाले बराकर स्टेशन पर अप लाइन का ओवरहेड बिजली का तार अचानक टूट गया. तार टूटते ही इस रूट पर ट्रेन परिचालन तत्काल रोकना पड़ा. इसके कारण दो राजधानी एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनें बीच रास्ते या नजदीकी स्टेशनों पर रोक दी गईं.

रेल परिचालन फिर से हुआ सामान्य

कई ट्रेनों के लंबे समय तक खड़े रहने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्टेशन और ट्रेनों में बैठे यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचने को लेकर चिंतित नजर आए. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त ओवरहेड तार को दुरुस्त करने का काम शुरू किया. करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तार की मरम्मत पूरी की गई, जिसके बाद धीरे-धीरे ट्रेन परिचालन फिर से सामान्य होने लगा.