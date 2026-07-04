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आगरा में टूटे नालों और कटान से मकानों के ढहने का खतरा, लापरवाह अधिकारियों को परवाह नहीं !

आगरा नगर निगम नालों की सफाई करा रहा है. वहीं नालों की दीवारें टूटने से तेजी से कटान हो रहा है. लोग दहशत में हैं.

Broken drains in Agra
आगरा में कटान से मकानों के ढहने का खतरा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 1:20 PM IST

5 Min Read
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आगरा : आगरा नगर निगम का नालों की सफाई पर पूरा जोर है. मगर, नालों की बाउंड्रीवाल गिर रही हैं. इस ओर अधिकारियों का ध्यान नहीं है. पहले बीते दिनों बालूगंज में नाले की दीवार ढहने से हुए कटान से चार मकान ढह गए.

अब ऐसे ही हालात राजामंडी, कंस गेट, अशोक नगर, प्रजापति बस्ती, नाई की मंडी, काजीपाड़ा समेत कई जगहों पर नालों की दीवार टूट गईं या दरार आ गईं हैं. नालों की दीवारें टूटने से मिट्टी का तेजी से कटान हो रहा है. जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं. मगर, शिकायतों के बाद भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं.

आगरा नगर निगम के क्षेत्र बालूगंज में बीते माह नाले की दीवार ढहने और तेज कटान से किनारे के चार मकान ढह गए थे. अब ऐसे ही हालात शहर के दूसरी जगहों पर हैं. जहां पर कई जगहों पर नालों की दीवार गिर गईं हैं.

आगरा में टूटे नालों और कटान से मकानों के ढहने का खतरा. (ETV Bharat)

इसके साथ ही नाले में मिट्टी का कटान हो रहा है. जिससे नालों और घरों के बीच बनी सड़कें भी नालों में गिर रही हैं. कंस गेट नाले के निर्माण पर पूरे में दीवार और अन्य मरम्मत कार्य में करोडों रुपये का खर्च हो चुके हैं.

यहां पर टूटी नालों की दीवारें

आगरा नगर निगम के वार्ड 83 में राजामंडी स्थित कंस गेट में मुख्य नाले की दीवार कई जगह से गिर चुकी है. नाला के तेज बहाव और दीवार गिरने से ​मिट्टी का कटान हो रहा है. नाले के किनारे का रास्ता नाले में गिर रहा है. अब तक करीब छह से आठ फीट रास्ता नाले गिर गया है. जिससे आसपास के मकान में दरार आने का खतरा है. बारिश होने पर नाला का तेज बहाव होने पर लोगों को किसी बड़े हादसे की आशंका सता रही है.

इसके साथ ही आसपास और भी कई जगह पर नाले की दीवार गिरने की संभावना है. इससे आगे चलने पर प्रजापति बस्ती में भी कई जगह नाले की दीवार टूटी है. बारिश में नाले का तेज बहाव होने पर मिट्टी का कटान शुरू होने से किनारे के मकानों पर संकट है.

Broken drains in Agra
आगरा में कटान से मकानों के ढहने का खतरा. (ETV Bharat)

ऐसे ही हालात अशोक नगर, खातीपाड़ा, लोहामंडी, राज नगर, नाई की मंडी, काजीपाड़ा, उर्खरा रोड, शहीदनगर, राजपुर चुंगी, दयालबाग सहि कई जगहों पर हैं. शहर के अलग अलग स्थानों पर नालों की दीवार टूटने से 100 से अधिक मकान पर खतरा मंडरा रहा है.

कभी इधर तो कभी उधर की दीवार गिर जाती है

राजामंडी के कंस गेट​ निवासी अजय ने बताया कि नाले की दीवार बारिश में गिरी थी. इसे टूटे 16 दिन से अधिक का समय हो गया है. यहां पर बच्चे खेलते हैं. उन्हें भी खतरा है. जो इसके बारे में नहीं जानते हैं. उन्हें भी खतरा है. इसे जल्द बनवाया जाए.

कंस गेट निवासी नंद कुमार ने बताया कि नाले की दीवार गिरने से किनारे का रास्ता नाले में समा रहा है. जिससे रास्ते में दरार आ गई है. अब मकानों में दरार आने का खतरा है. जिससे लोग दहशत में हैं. कभी इधर दीवार गिर जाती है तो कभी उधर दीवार गिर जाती है.

Broken drains in Agra
आगरा में टूटे नाले, कटान से मकानों के ढहने का खतरा. (ETV Bharat)

बच्चों को अधिक खतरा

स्थानीय निवासी राजेंद्र ने बताया कि बारिश होने पर हालात और खराब होंगे. नाले में पानी अधिक होने पर नाले का तेज बहाव होगा. जिससे सभी को खतरा है. यहां से गुजरने वाले लोगों के साथ ही राहगीरों को खतरा है. बच्चों को अधिक खतरा है. क्योंकि, बारिश में बच्चे नहाते हैं. जिससे नाले की दीवार नहीं होने से खतरे की आशंका है.

स्थानीय निवासी रवि कुमार ने बताया कि बारिश से में नाला दिखता ही नहीं है. ऐसे में नाले की दीवार टूटने से कभी भी बडा हादसा हो सकता है. स्थानीय निवासी दिनेश ने बताया कि नाले की दीवार गिरने से ​मिटटी का कटान होने से मकानों में दरारें आ रही हैं. जिससे मकान गिरने का खतरा है. बारिश में नाले का पानी गलियों और रास्ते में भर जाता है. जिससे परेशानी होती है.

Broken drains in Agra
टूटे नाले, कटान से आगरा में मकानों के ढहने का खतरा. (ETV Bharat)

सदन में उठाया मामला, मरम्मत नहीं

नाई की मंडी के बसपा पार्षद सुहैल कुरैशी ने बताया कि क्षेत्र में नालों की दीवारें टूटी हैं. मेरे क्षेत्र में भी बालूगंज जैसा ही हादसा होने की आशंका है. बारिश में नालों में अधिक पानी आने से पानी का तेज बहाव होगा. नगर निगम सदन के अधिवेशन में भी मैंने ये मामला उठाया था. लेकिन, अभी तक टूटी दीवारों की मरम्मत शुरू नहीं हुई है.

बालूगंज और टेढ़ी बगिया में ढह चुके मकान, प्रस्ताव बनाकर काम कराएंगे

निगम के चीफ इंजीनियर अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में कई नालों पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा हैं. शहर में जहां से भी नाला टूटने या दीवार गिरने की शिकायतें मिली हैं. वहां पर निरीक्षण करके टूटे नाले और दीवारों को बनाने के प्रस्ताव भी बनाए जा रहे हैं. जिसके बाद काम शुरू किया जाएगा.

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आगरा में टूटे नालों से दिक्कत
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सड़कें भी नालों में समा रहीं
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