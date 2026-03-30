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पीलीभीत में टूटे भंगा पुल की वजह से 50 गांवों संपर्क टूटा, कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों का हल्ला बोल

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इस पुल के टूटने से भंगा, भिखारीपुर, टांडा, माधोपुर, मझलिया, पिंजरा, बरा, धुंधरी, दुरानिया, नूतपुर, और सिमरिया जैसे लगभग 50 गांवों का संपर्क टूट गया है. करीब डेढ़ लाख की आबादी पिछले तीन सालों से जान जोखिम में डालकर या कई किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय कर आवागमन करने को मजबूर है. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की इस अनदेखी के कारण क्षेत्रीय व्यापार और बच्चों की शिक्षा पर भी बुरा असर पड़ रहा है.

पीलीभीत: यूपी के पीलीभीत की अमरिया तहसील के देवहा नदी पर बने पुल (भंगा पुल) की बदहाली को लेकर सोमवार को स्थानीय ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया. आक्रोशित लोगों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए दो टूक चेतावनी दी कि यदि दो महीने के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, तो वे पुल पर ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे.



तीन साल से टूटा है संपर्क, प्रशासन मौन: मामला अमरिया ब्लॉक की देवहा नदी पर वर्ष 2015 में बने पुल का है. ग्रामीणों के अनुसार, लगभग तीन वर्ष पूर्व नदी के तेज बहाव के कारण पुल की एक साइड की 'एप्रोच रोड' पूरी तरह बह गई थी. इसके बाद से ही इस मार्ग पर आवागमन ठप है. ताज्जुब की बात यह है कि शासन-प्रशासन को दर्जनों बार पत्र लिखने के बावजूद आज तक इस पुल की मरम्मत की सुध नहीं ली गई है.



दो महीने का अल्टीमेटम: 'काम नहीं तो जाम': कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पदाधिकारियों ने कहा कि यह बेहद खेदजनक है कि इतने उपयोगी पुल की मरम्मत के लिए विभाग की निगाहें अब तक नहीं खुली हैं.

ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है: अगर अगले 60 दिनों (2 महीने) के भीतर पुल की एप्रोच रोड का निर्माण कार्य धरातल पर शुरू नहीं हुआ, तो समस्त ग्रामीण एकजुट होकर उसी क्षतिग्रस्त पुल पर बैठ जाएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे.



कांग्रेसी नेता कुमुद गंगवार के नेतृत्व में भेजे गए ज्ञापन में महामहिम राज्यपाल से हस्तक्षेप की गुहार लगाई गई है. ग्रामीणों का कहना है कि वे जिला अधिकारी के माध्यम से अपनी आवाज शासन तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान हो सके.

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