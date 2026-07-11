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दिल्ली के गांधी नगर में पिस्तौल के बल पर 16 लाख की लूट, कर्मचारी का पहले से पीछा कर रहे थे बदमाश

दिल्ली के राजगढ़ कॉलोनी में 16 लाख रुपये की लूट की सनसनीखेज वारदात का मामला सामना आया है.

गांधीनगर में 16 लाख की दिनदहाड़े लूट
गांधीनगर में 16 लाख की दिनदहाड़े लूट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 11, 2026 at 3:10 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर थाना क्षेत्र स्थित राजगढ़ कॉलोनी में शुक्रवार रात करीब 16 लाख रुपये की लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. स्कूटी पर सवार दो बदमाशों ने एक कारोबारी के कर्मचारी को पिस्टल के बल पर नकदी से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए. शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि बदमाश कर्मचारी की पहले से रेकी कर रहे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे.

पुलिस के अनुसार, एसडी एंटरप्राइजेज का कर्मचारी गीता कॉलोनी से 16 लाख रुपये नकद लेकर राजगढ़ कॉलोनी स्थित दुकान पर पहुंचा था. जैसे ही वह दुकान के बाहर पहुंचा, पीछे से स्कूटी पर आए दो बदमाशों ने उसे घेर लिया. एक आरोपी ने कर्मचारी पर पिस्टल तान दी, जबकि दूसरे ने उसके हाथ से नकदी से भरा बैग छीन लिया. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी तेज रफ्तार स्कूटी से फरार हो गए.

सूचना मिलते ही गांधी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान और उनके भागने के रूट का पता लगाया जा रहा है. पुलिस इलाके के लोगों से पूछताछ करने के साथ-साथ तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच कर रही है.

शाहदरा जिले के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि लूट की सूचना मिलते ही पुलिस टीमों को सक्रिय कर दिया गया है. घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की जा रही है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस को उम्मीद है कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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