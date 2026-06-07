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चंदौली में दिनदहाड़े हत्या; साइकिल सवार मुनीम को मारी गोली, 24 घंटे में दूसरी वारदात

चंदौली: जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. शनिवार को अलीनगर थाना क्षेत्र के पटपरा गांव के समीप दिनदहाड़े साइकिल से घर लौट रहे एक मुनीम की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. व्यस्त मार्ग पर हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. वहीं, 24 घंटे के भीतर हत्या की यह दूसरी बारदात से कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

मृतक की पहचान मनोज कुमार (40) निवासी चतुर्भुजपुर, मुगलसराय के रूप में हुई है. वह चंदासी कोल मंडी में मुनीम के पद पर कार्यरत था. बताया जा रहा है कि रोज की तरह वह साइकिल से अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान पटना-सहरोई मार्ग पर पटपरा गांव के पास पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उसे निशाना बनाते हुए गोली चला दी.



गोली लगते ही मनोज सड़क किनारे लहूलुहान होकर गिर पड़ा. सुनसान क्षेत्र होने के कारण काफी देर तक किसी को घटना की जानकारी नहीं हो सकी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उसे तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नियामताबाद पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.



घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल, अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर और क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



फिलहाल पुलिस प्रारंभिक जांच में पुलिस आर्थिक लेन-देन, पुरानी रंजिश और पेशेगत विवाद समेत कई बिंदुओं पर जांच कर रही है. साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों तक पहुंचा जा सके.



बाबत एसपी चंदौली आकाश पटेल ने बताया कि अलीनगर थाना क्षेत्र के पटपरा में गोली मारकर हत्या की गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. घटना के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया है, जल्द ही खुलासा कर लिया जाएगा.