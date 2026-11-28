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किच्छा में दिनदहाड़े फायरिंग, स्कॉर्पियो सवार पर हमला, इलाके में मचा हड़कंप

किच्छा में दिनदहाड़े फायरिंग ( ETV Bharat )

रुद्रपुर: किच्छा में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा. आवास विकास क्षेत्र में ब्रेजा कार सवार चार से पांच युवकों ने स्कॉर्पियो को घेरकर हमला कर दिया. आरोप है कि युवकों ने पहले फावड़े से स्कॉर्पियो की हेडलाइट तोड़ी और फिर चालक को गोली मारने का प्रयास किया. किसी तरह स्कॉर्पियो सवार ने मौके से कार भगाकर अपनी जान बचाई, लेकिन हमलावरों ने पीछा करते हुए उस पर करीब पांच राउंड फायरिंग कर दी. गोलियां स्कॉर्पियो की बॉडी को भेदकर निकल गईं. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है.

जानकारी के अनुसार, शनिवार दोपहर आवास विकास स्थित सेंट पीटर स्कूल वाली गली में स्कॉर्पियो और ब्रेजा कार के बीच टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद ब्रेजा कार सवार चार से पांच युवक आक्रोशित हो गए. उन्होंने स्कॉर्पियो को घेर लिया और चालक के साथ मारपीट करने की कोशिश की. आरोप है कि युवकों ने अपने साथ लाए फावड़े से स्कॉर्पियो की हेडलाइट तोड़ दी. इसके बाद कार का शीशा नीचे होने पर एक युवक ने अंदर हाथ डालकर चालक को गोली मारने का प्रयास किया.