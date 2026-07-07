ETV Bharat / state

बदमाश बेखौफ: अब धौलपुर में दो गुटों में दिनदहाड़े फायरिंग...एक दिन पहले चली थी राजाखेड़ा में गोलियां, बाजार बंद रखकर जताया विरोध

कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है. उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से मामला दर्ज नहीं कराया गया है. शिकायत मिलने के साथ ही विधिक कार्रवाई की जाएगी. इस बीच, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों की ओर से करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग की गई.

धौलपुर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कोटला मोहल्ले में मंगलवार दोपहर पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. दोनों पक्षों के बीच पहले जमकर पथराव हुआ. इसके बाद हथियारों से लैस लोगों ने एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. करीब आधे घंटे चले घटनाक्रम से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गोलियों की आवाज सुनकर लोग जान बचाने को घरों में घुस गए, जबकि व्यापारियों ने दुकानों के शटर गिरा दिए. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दिनदहाड़े फायरिंग से क्षेत्र में दहशत फैल गई. उधर, राजाखेड़ा में बाइक सवार बदमाशों के तीन जगह फायरिंग की घटना के विरोध में व्यापारियों ने मंगलवार को बाजार बंद रखे.

लंबे समय से विवाद: कोटला मोहल्ले के अकरम और अबरार पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद है. पुरानी रंजिश के चलते मंगलवार को दोनों पक्षों में पहले कहासुनी और गाली-गलौच हुई. कुछ देर में विवाद बढ़ा और दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया. इसके बाद दोनों पक्ष हथियार लेकर आमने-सामने आ गए और फायरिंग शुरू कर दी. दोनों पक्ष एक-दूसरे को ललकारते हुए गाली-गलौच भी करते रहे. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही हमलावर फरार हो गए. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपियों की तलाश शुरू की. विभिन्न इलाकों में नाकाबंदी कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी. फायरिंग की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

राजाखेड़ा में बंद रखे बाजार: उधर, राजाखेड़ा में सोमवार की फायरिंग के विरोध में मंगलवार सुबह से कस्बे के बाजार पूरी तरह बंद रहे. आक्रोशित व्यापारियों ने गांधी चबूतरे पर बैठक की. निवर्तमान पालिका अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह जादौन, व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिंस जैन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारियों के साथ आमजन ने जुलूस के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंच बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर एसडीएम सुशीला मीना को ज्ञापन सौंपा. सोमवार को तीन बड़े व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर बाइक सवार तीन बदमाश फायरिंग कर भाग गए थे.

पढ़े: रास्ते में घेरकर दो भाइयों पर हमला, पैरों में लगी गोली...जानिए पूरा मामला

दो दिन का अल्टीमेटम: व्यापारियों ने प्रशासन को दो दिन में बदमाशों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया. व्यापारियों ने चेताया कि दो दिन में बदमाशों को नहीं पकड़ा तो सभी व्यापारी गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन को मजबूर होंगे. निवर्तमान पालिका अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह जादौन ने पुलिस और प्रशासन से बाजार में गश्त व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ ही कस्बे में बंद सीसीटीवी को चालू कराने की मांग की.राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, पुलिस उनको शीघ्र गिरफ़्तार करे अन्यथा व्यापारियों के साथ गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया जाएगा.

पढ़ें:भरतपुर में बदमाशों का आतंक: एक घंटे में दो जगह फायरिंग और लूट से दहला शहर, परचून व्यापारी को गोली मार बैग छीना