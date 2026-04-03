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तांबाखानी टनल के मरम्मत और सौंदर्यीकरण की कवायद तेज, BRO ने कूड़ा निस्तारण के लिए पालिका को लिखा पत्र

तांबाखानी टनल के मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्य जल्द हो सकता है शुरू. बीआरओ ने कूड़ा हटाने के लिए पालिका को लिखा पत्र.

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कूड़ा हटाने के लिए बीआरओ ने पालिका को लिखा पत्र (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 3, 2026 at 3:10 PM IST

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उत्तरकाशी: बॉर्डर रोड ऑर्गनाईजेशन की ओर से नगरपालिका बाड़ाहाट को तांबाखानी में गंगोत्री हाईवे से कूड़ा हटा कर उसे खाली करने के लिए पत्र दिया गया है. बीआरओ के अनुसार तांबाखानी सुरंग उनके हैंडओवर होने के बाद उसके मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को भेजा गया है. वहां पर कार्य शुरू करने पर वाहनों की आवाजाही गंगोत्री हाईवे से करवाई जाएगी. इससे तीर्थ यात्रियों समेत आम लोगों को जाम से निजात भी मिलेगा. बीआरओ द्वारा दिए पत्र के बाद नगर पालिका प्रशासन के सामने कूड़ा निस्तारण की चुनौती खड़ी हो गई है.

गौर हो कि साल 2013 में तांबाखानी के समीप हो रहे भूस्खलन के कारण आवाजाही को सुरक्षित करने के लिए 370 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया था. उसके बाद इसी सुरंग के भीतर से ही वाहनों की आवाजाही शुरू हुई. इसके बाद करीब 12 वर्ष पूर्व पालिका को कूड़ा संग्रहण केंद्र न मिलने के कारण गंगोत्री हाईवे के करीब 300 मीटर हिस्से पर ही कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है. वहीं, अब शासन की ओर से तांबाखानी सुरंग को बीआरओ को हैंडओवर कर दिया गया है. सुरंग के अंदर लगातार हो रहे पानी के रिसाव की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण के लिए बीआरओ की ओर अपने मुख्यालय को प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजा गया है.

यदि सयम से स्वीकृति मिल जाती है, तो बीआरओ जल्द ही सुरंग के अंदर और बहार से कार्य शुरू कर कर देगा. जिससे आम लोगों के लिए सुविधाएं मिल सकेगी. बॉर्डर रोड ऑर्गनाईजेशन के कमांडर राजकिशोर का कहना है कि इसकी स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही सुरंग के अंदर कार्य शुरू किया जाएगा. इसलिए उस दौरान आवाजाही को बाहर गंगोत्री हाईवे से सुचारू रखा जाएगा. इसको देखते हुए नगरपालिका को नोटिस भेजा गया है कि वह तांबाखानी में हाईवे से कूड़ा हटाया जाए. इसके बाद अब पालिका के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. क्योंकि उनकी ओर से पुराना कूड़ा तो हटा दिया गया. लेकिन रोज एकत्रित हो रहे रहे नए कूड़े के लिए संग्रहण के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है.

पढ़ें-केदारनाथ यात्रा से पहले पड़ावों पर कूड़ा संकट, व्यापारियों ने उठाई ठोस निस्तारण की मांग

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