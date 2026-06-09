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पर्यटक के लिए मनाली में बुलाना पड़ा सेना का हेलिकॉप्टर, ट्रैकिंग पर निकला था सैलानी

देव टीबा चोटी पर घायल यूके के सैलानी को किया रेस्क्यू. भुंतर हवाई अड्डे से एंबुलेंस के जरिए ढालपुर अस्पताल पहुंचाया.

ट्रेकर को किया रेस्क्यू
ट्रेकर को किया रेस्क्यू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 3:31 PM IST

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कुल्लू: मनाली में कई ट्रैकिंग रूट हैं. ये सैलानियों की पहली पसंद भी है. हजारों लोग देश विदेश से यहां ट्रैकिंग के लिए आते हैं, लेकिन कई बार लापरवाही ट्रेकर्स को भारी पड़ जाती है. कई बार लोग इन ट्रैकिंग रूट्स पर अपनी जान भी गंवा चुके हैं.

हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली की प्रसिद्ध चोटी देव टीबा पर ट्रैकिंग के दौरान घायल हुए एक ब्रिटिश नागरिक को जिला प्रशासन और सेना ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है. घायल सैलानी की पहचान यूके निवासी 59 वर्षीय विदेशी नागरिक के रूप में हुई है, जिसे इलाज के लिए कुल्लू के ढालपुर क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में उसका उपचार जारी है.

स्थानीय लोगों के साथ ट्रैकिंग पर निकला था पर्यटक

पुलिस के अनुसार विदेशी नागरिक एक स्थानीय ट्रैकिंग समूह के साथ मनाली की ऊंची पहाड़ियों में स्थित देव टीबा की ओर ट्रैकिंग पर निकला था. इसी दौरान बीते कल दोपहर के समय अचानक पैर फिसलने या अन्य किसी कारण से वह गंभीर रूप से चोटिल हो गया. चोट अधिक होने के कारण वह चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ हो गया और दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से उसे वापस लाना बेहद चुनौतीपूर्ण था. साथी ट्रेकर्स ने बिना समय गंवाए इसकी सूचना तुरंत मनाली प्रशासन को दी.सूचना मिलते ही मनाली प्रशासन ने तत्परता दिखाई और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जिला मुख्यालय और सेना से संपर्क कर हवाई रेस्क्यू के लिए मदद मांगी. इसके बाद सेना के दो चीता हेलीकॉप्टरों ने बीती शाम देव टीबा के पास रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. बेहद दुर्गम परिस्थितियों में प्रशासन की टीम और सेना के जवानों ने मिलकर घायल सैलानी को सुरक्षित हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया.

इसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से घायल विदेशी नागरिक को भुंतर हवाई अड्डे पर उतारा गया, जहां पहले से ही एंबुलेंस तैनात थी. भुंतर से उसे तुरंत एंबुलेंस के जरिए ढालपुर अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में जुटी है. डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि 'घायल सैलानी को समय रहते सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया था और अब अस्पताल में उसका उचित इलाज चल रहा है.'

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