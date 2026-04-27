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'यह लोग थे अंग्रेजों के मुखबिर', नेता प्रतिपक्ष के बयान पर रायपुर निगम में जमकर हंगामा और धक्का मुक्की, माइक भी छीना

बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच धक्का-मुक्की तक की नौबत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नेता प्रतिपक्ष के बयान पर रायपुर निगम में जमकर हंगामा और धक्का मुक्की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: नगर निगम में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ. महिला सशक्तिकरण और आरक्षण को लेकर मेयर मीनल चौबे के साथ बीजेपी पार्षदों ने पहले परिसर में जमकर नारेबाजी की. इसके बाद बैठक शुरू होने पर भी कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों ने बात रखी. हद तो तब हो गई जब नेता प्रतिपक्ष के बयान पर ना सिर्फ सदन में हंगामा हुआ बल्कि धक्का मुक्की और माइक छीनने तक की नौबत आ गई.

नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने महिला सशक्तिकरण पर अपनी बात रखी. इस बीच उन्होंने कहा कि ये लोग अंग्रेजों के मुखबिर थे. यह शब्द बोलते हैं भाजपा पार्षदों ने हंगामा कर दिया. कुछ पार्षद कुर्सी छोड़कर नेता प्रतिपक्ष के पास पहुंच गए और उनके सामने खड़े होकर जोरदार नारेबाजी की. इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष का माइक भी छीना गया.

नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सदन की कार्यवाही स्थगित

नेता प्रतिपक्ष के साथ भाजपा पार्षदों ने की धक्का मुक्की की जिसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई. इसके बाद आकाश तिवारी ने कहा कि मैंने कहा ये लोग मुखबिर हैं, मैंने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया तो फिर ये लोग क्यों चिढ़ने लगे. क्योंकि बीजेपी ही अंग्रेजों की मुखबिर है और रहेगी.

कांग्रेस पहले गोरों से लड़ी थी अब चोरों से लड़ेगी. सदन में चर्चा महिला सशक्तिकरण पर थी और ये लोग विरोध और हंगामा मुखबिर के मुद्दे पर कर रहे हैं- आकाश तिवारी, नेता प्रतिपक्ष

बीजेपी का जवाब

MIC मेंबर सरिता दुबे ने कहा कि चर्चा महिला सशक्तिकरण को लेकर थी. कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर उस बिल को पास होने नहीं दिया इसी को लेकर हम लोगों ने सदन में अपने विचार रखे. लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने गलत और निंदनीय बयान दिया है.

इन्होंने मुखबिर कहा है, ये साबित करे कि कहां पर किसी ने मुखबिरी की है अंग्रेजों की. ये बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं अगर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण पास हो जाता तो इनकी कुर्सी डगमगा जाएगी- सरिता दुबे, एमआईसी सदस्य

बीजेपी पार्षद काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नेता प्रतिपक्ष के ज्ञान में कमी- मेयर

मेयर मीनल चौबे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के ज्ञान में कुछ कमी है. महिलाओं के लिए ये अधिनियम बहुत अच्छा था जो आधी आबादी को मौका दे रहा था शासन की नीति और निर्णय में आने का लेकिन इसे गिराया गया जो शर्मनाक है. इसी को लेकर हमने काली साड़ी पहनकर प्रतिकात्मक विरोध जताया है.

मैं दिनभर नगर निगम में उपलब्ध रहती हूं अगर सार्थक चर्चा चाहते हैं तो वे सादर आमंत्रित हैं, मैं जब उनके जोन में जाकर चर्चा करती हूं तो वे भाग जाते हैं- मीनल चौबे, मेयर

रायपुर नगर निगम में बीजेपी ने निंदा प्रस्ताव लाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेयर ने कहा कि विपक्ष के सुझावों का स्वागत है साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना जाएगा. निंदा प्रस्ताव के सवाल पर मेयर ने कहा कि सदन निगम के एक्ट के तहत ही चलती है. आज नारी सशक्तिकरण पर ही चर्चा थी.