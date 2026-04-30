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मेरठ छावनी परिषद की बैठक; अंग्रेजी जमाने के नाम बदले जाएंगे, बंद वाटर ATM होंगे चालू

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षिता चमड़िया ने बताया कि बोर्ड बैठक मे मरीजों के लिए भी इनिशिएटिव लिया गया है.

मेरठ छावनी परिषद की बैठक.
मेरठ छावनी परिषद की बैठक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 11:26 AM IST

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मेरठ: कैंट क्षेत्र में छावनी परिषद ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है. अब अंग्रेजी जमाने के बाजारों और पुराने मोहल्ले चिन्हित करके उनके नाम बदले जाएंगे. साफ-सफाई के साथ ही कूड़ा निस्तारण होगा. बंद पड़े सभी वाटर ATM 48 घंटे में दुरुस्त होंगे.

कैंट बोर्ड में ब्रिगेडयर संजीव कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में चर्चा हुई कि आजादी के बाद 1947 में ही कागजों में काफी नाम बदले गए थे. इनमें आरए (रॉयल आर्टिलरी) बाजार तोपखाना को सुभाष बाजार, बीआई (ब्रिटिश इंफैंट्री) लालकुर्ती को जवाहर नगर का नाम दिया गया था. वहीं बीसी (ब्रिटिश कैवलरी) रजबन को शिवाजी नगर के तौर पर बदल दिया गया था.

बैठक में चिंता जताई गई कि इसके बावजूद लोग अभी तक पुराने नाम से ही इन जगहों को पहचानते हैं. इसके बाद अब बोर्ड ने इन्हें नई पहचान देने का निर्णय लिया है. बोर्ड वैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इन क्षेत्रों में बड़े-बड़े साइन बोर्ड लगाए जाएंगे. उन पर नए नाम लगाए जाएंगे.

इसी प्रकार जिन मोहल्लों के नाम अभी तक नहीं बदले गए हैं, उनके लिए विशेष समिति का गठन करने की कवायद तेज हो गई है. यह निर्णय भी लिया गया है कि पूरे कैंट क्षेत्र में एक ही रंग के बोर्ड लगाए जाएंगे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जाकिर हुसैन ने बताया कि मेरठ कैंट क्षेत्र में जितने भी वाटर ATM हैं, उन सभी को अगले 48 घंटे में चालू करने का निर्देश दे दिया गया है. बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि गर्मी बढ़ती जा रही है. ऐसे में छावनी क्षेत्र में बंद पड़े वाटर ATM को चालू करना जरूरी है.

छावनी क्षेत्र में इस समय 19 वाटर ATM लगे हैं. यहां एक रुपए का सिक्का डालने पर 1 लीटर पानी निकलता था. इसके बाद इन्हें निःशुल्क कर दिया गया था. बीते कई साल से यह सभी वाटर ATM खराब पड़े हुए हैं.

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षिता चमड़िया ने बताया कि बुधवार को आयोजित बोर्ड बैठक मे मरीजों के लिए भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है. इसके लिए जनरल अस्पताल में IMA के सहयोग से हड्डी रोग, नाक-कान-गला रोग और चर्म रोग विशेषज्ञों की ओर से हर दिन दो घंटे OPD लगेगी. वहीं स्त्री रोग और बाल रोग विशेषज्ञों की संविदा पर भर्ती होगी.

छावनी क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए पौधरोपण पर जोर दिया जाएगा. सड़कों के किनारे 5-6 फीट की ऊंचाई के पौधे लगाए जाएंगे. कैंट क्षेत्र के पांच वार्ड में कूड़ा संग्रह और सफाई के लिए 20.37 करोड़ रुपए में दो साल के ठेके को मंजूरी मिल गई है.

वहीं, 13.39 करोड़ रुपए में मिलिट्री कंजर्वेंसी का एक साल के ठेके की मंजूरी दी गई. जबकि 19.10 करोड़ में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को दो साल के ठेके पर रखने की स्वीकृति दी गई है.

बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब्दुल्लापुर कूड़ा प्लांट का कूड़ा निस्तारण किया जाएगा. फिलहाल 2.5 लाख मीट्रिक टन कूड़े को निस्तारित करने पर सहमति बनी है. इसके लिए DPR बनाने वाली फर्म को 2.36 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा.

कैंट बोर्ड CEO जाकिर हुसैन ने बताया कि जल्द ही इस विषय में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. बता दें कि मेरठ छावनी क्षेत्र से प्रतिदिन लगभग 55 मीट्रिक टन कूड़े को अब्दुल्लापुर भेजा जाता है. अब इसे कैंट क्षेत्र के सोफिपुर में डाला जाएगा.

बता दें कि मेरठ कैंट पूरे देश में पूर्व पूरे देश में स्वच्छता में नंबर वन भी रह चुका है. बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि नमामि गंगे परियोजना के सहयोग से शहर के प्रमुख आबू नाले की सफाई होगी.

दौराला से निकलने वाले आबू नाले को कंकरखेड़ा में छावनी क्षेत्र में प्रवेश से पहले ही कासमपुर में STP लगाकर साफ किया जाएगा. आबू नाले में कूड़ा जाने से रोकने के लिए उसके किनारे पर ऊंची फेंसिंग लगाई जाएगी.

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