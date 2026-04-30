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मेरठ छावनी परिषद की बैठक; अंग्रेजी जमाने के नाम बदले जाएंगे, बंद वाटर ATM होंगे चालू

मेरठ: कैंट क्षेत्र में छावनी परिषद ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है. अब अंग्रेजी जमाने के बाजारों और पुराने मोहल्ले चिन्हित करके उनके नाम बदले जाएंगे. साफ-सफाई के साथ ही कूड़ा निस्तारण होगा. बंद पड़े सभी वाटर ATM 48 घंटे में दुरुस्त होंगे.

कैंट बोर्ड में ब्रिगेडयर संजीव कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में चर्चा हुई कि आजादी के बाद 1947 में ही कागजों में काफी नाम बदले गए थे. इनमें आरए (रॉयल आर्टिलरी) बाजार तोपखाना को सुभाष बाजार, बीआई (ब्रिटिश इंफैंट्री) लालकुर्ती को जवाहर नगर का नाम दिया गया था. वहीं बीसी (ब्रिटिश कैवलरी) रजबन को शिवाजी नगर के तौर पर बदल दिया गया था.

बैठक में चिंता जताई गई कि इसके बावजूद लोग अभी तक पुराने नाम से ही इन जगहों को पहचानते हैं. इसके बाद अब बोर्ड ने इन्हें नई पहचान देने का निर्णय लिया है. बोर्ड वैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इन क्षेत्रों में बड़े-बड़े साइन बोर्ड लगाए जाएंगे. उन पर नए नाम लगाए जाएंगे.

इसी प्रकार जिन मोहल्लों के नाम अभी तक नहीं बदले गए हैं, उनके लिए विशेष समिति का गठन करने की कवायद तेज हो गई है. यह निर्णय भी लिया गया है कि पूरे कैंट क्षेत्र में एक ही रंग के बोर्ड लगाए जाएंगे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जाकिर हुसैन ने बताया कि मेरठ कैंट क्षेत्र में जितने भी वाटर ATM हैं, उन सभी को अगले 48 घंटे में चालू करने का निर्देश दे दिया गया है. बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि गर्मी बढ़ती जा रही है. ऐसे में छावनी क्षेत्र में बंद पड़े वाटर ATM को चालू करना जरूरी है.

छावनी क्षेत्र में इस समय 19 वाटर ATM लगे हैं. यहां एक रुपए का सिक्का डालने पर 1 लीटर पानी निकलता था. इसके बाद इन्हें निःशुल्क कर दिया गया था. बीते कई साल से यह सभी वाटर ATM खराब पड़े हुए हैं.

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षिता चमड़िया ने बताया कि बुधवार को आयोजित बोर्ड बैठक मे मरीजों के लिए भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है. इसके लिए जनरल अस्पताल में IMA के सहयोग से हड्डी रोग, नाक-कान-गला रोग और चर्म रोग विशेषज्ञों की ओर से हर दिन दो घंटे OPD लगेगी. वहीं स्त्री रोग और बाल रोग विशेषज्ञों की संविदा पर भर्ती होगी.