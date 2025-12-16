ETV Bharat / state

उत्तराखंड के इस जेल में कैद रहा सुल्ताना डाकू, अब एडवेंचर टूरिज्म से जोड़ने की कवायद

हरिद्वार: धार्मिक और साहसिक पर्यटन के हरिद्वार में कई स्पॉट हैं, जिनमें से एक अंग्रेजों के जमाने की जेल भी है. पर्यटन विभाग श्यामपुर में स्थित अंग्रेजों की एक जेल को एडवेंचर टूरिज्म से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है. ब्रिटिश कालीन इस थाने और जेल का इतिहास सुल्ताना डाकू से जुड़ा हुआ है. स्थानीय लोगों ने भी इस जेल को टूरिज्म से जोड़ने की मांग की है. लोगों का मानना है कि टूरिज्म से जुड़ने के बाद ना सिर्फ ऐतिहासिक स्थल को पहचान मिलेगी, बल्कि क्षेत्र का विकास भी होगा. बताया जाता है कि सुल्ताना डाकू को जब अंग्रेजों ने पकड़ा था, तब उन्हें हरिद्वार के श्यामपुर स्थित जेल में करीब बीस दिनों तक रखा गया था.

श्यामपुर में अंग्रेजों के जमाने की जेल: हरिद्वार का श्यामपुर इलाका, इस इलाके में खंडहर नुमा एक इमारत मौजूद है जो भले ही आज जर्जर नजर आती है, लेकिन एक समय में अंग्रेज यहां से कानून व्यवस्था संभालते थे. करीब सवा सौ साल पुरानी इस इमारत को इलाके में अंग्रेजों की जेल या थाने के नाम से जाना जाता है. खास बात ये है कि इस जेल का इतिहास 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों और शोषणकारी साहूकारों के लिए खौफ का पर्याय रहे सुल्ताना डाकू से जुड़ा हुआ है.

जेल को एडवेंचर टूरिज्म से जोड़ने की कवायद: बताया जाता है कि जब सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए फ्रेडी यंग नाम के एक स्पेशल ऑफिसर को बुलाया गया तो सुल्ताना को गिरफ्तार करने के बाद कुछ समय तक इस जेल में रखा गया था. पर्यटन विभाग इस इमारत को संरक्षित कर इसे झिलमिल झील सफारी के साथ जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है. अधिकारियों का मानना है कि उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में सुल्ताना डाकू की सक्रियता रही है, इसलिए उनसे जुड़ी इस जेल को एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित करने की योजना है.