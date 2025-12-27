ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर अंग्रेजों के जमाने वाला पुल, रतलाम का डाट का पुल 100 साल बाद भी भरोसेमंद

रतलाम में बनी डाट की पुलिया, डाट तकनीक से छत और छोटे पुल बनाने की तकनीक बेजोड़ इंजीनियरिंग और विज्ञान पर आधारित, पुल का मुख्य स्ट्रक्चर आज भी जस का तस.

RATLAM 126 YEARS OLD UNDERBRIDGE
रतलाम का डाट का पुल 100 साल बाद भी भरोसेमंद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 8:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट- दिव्यराज सिंह राठौर

रतलाम: ब्रिटिश काल में भारतीय रेलवे की स्थापना के साथ बनाए गए कई ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी मौजूद हैं. रतलाम रेल मंडल में भी ब्रिटिश आर्किटेक्ट से बना डाट का पुल मौजूद है जो अपने लगभग 125 साल पूरे करने के बावजूद आज भी मजबूत बना हुआ है. दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर रतलाम रेलवे स्टेशन के समीप बनी डाट की पुलिया अंग्रेजों के जमाने से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग से गुजरने वाली सैकड़ों यात्री गाड़ियों का बोझ उठा रही है. डाट तकनीक से बनाए जाने की वजह से इस पुल का नाम डाट की पुलिया पड़ गया. इसके बाद यह रतलाम शहर का प्रमुख लैंडमार्क भी बन गया.

126 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने का पुल

दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर बना रतलाम का प्रसिद्ध डाट का पुल किसी छोटी सुरंग की तरह है, जो रतलाम के रेलवे कॉलोनी और शहर को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है. इस पुल के ऊपर से दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग गुजरता है. रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि 1899 में इस पुल का निर्माण किया गया था. इसकी खासियत यही है कि यह पुराने पुल बनाने की डाट तकनीक से बना है. पुल का मुख्य स्ट्रक्चर आज भी जस का तस है. जबकि इस पुल को विस्तारित करते हुए बाद में इसकी चौड़ाई बढ़ाई गई है. स्थानीय लोगों यह डाट वाली पुलिया के नाम से मशहूर है.

126 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने का पुल (ETV Bharat)

क्या होती है डाट तकनीक जिससे बनते थे मजबूत पुल

डाटदार पुल या छत बनाने की तकनीक अति प्राचीन है, इसकी शुरुआत यूनान और यूरोपीय देश में हुई. इस तकनीक में पत्थरों या ईंटों को एक दूसरे पर टिकाकर आर्चनुमा आकृति बनाई जाती है. इसमें किसी भी प्रकार के सीमेंट, कंक्रीट और लोहे का इस्तेमाल नहीं होता है. भारत में मुगल काल और उसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान बनने वाले भवनों में इसी तकनीक से छत, दरवाजे और पुलों का निर्माण किया जाता था.

Dat Bridge in Ratlam
दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर बनी डाट की पुलिया (ETV Bharat)

भारतीय रेलवे में पहले पुल और पुलियाओं का निर्माण इस तकनीक का उपयोग कर किया गया है, जिसमें रतलाम का प्रसिद्ध दांत का पुल भी शामिल है. स्थानीय आर्किटेक्ट नवीन व्यास ने बताया कि डाट तकनीक से छत और छोटे पुल बनाने की तकनीक बेजोड़ इंजीनियरिंग और विज्ञान पर आधारित है. इस तकनीक से बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल मजबूत होते हैं बल्कि लंबे समय तक चलते हैं.

Dat Bridge in Ratlam
दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर बनी डाट की पुलिया (ETV Bharat)

बहरहाल दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर स्थित यह ऐतिहासिक डाट का पुल प्राचीन इंजीनियरिंग की बेजोड़ विरासत है. वहीं अंग्रेजों के जमाने का होकर भी यह पुल आज भी भरोसेमंद और मजबूत है.

TAGGED:

100 YEARS OLD UNDERBRIDGE RATLAM
DAT BRIDGE IN RATLAM
RATLAM DAT UNDERBRIDGE
DAT KI PULIA RATLAM
RATLAM 126 YEARS OLD UNDERBRIDGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.