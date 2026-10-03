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फरीदाबाद: अंग्रेजों के जमाने का 150 साल पुराना पुल अब भी दुरुस्त, दस साल पुराने पुल की हालत खस्ता, ग्रामीणों में रोष

फरीदाबाद: फतेहपुर बिल्लौच गांव में दिल्ली-आगरा सिंचाई नहर पर बने दो पुल इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं. एक तरफ अंग्रेजों के जमाने का करीब 150 साल पुराना पुल है, जो लंबे समय बाद भी मजबूती से खड़ा है. दूसरी तरफ करीब 10 साल पहले बनाया गया नया पुल है, जिसकी हालत कई जगहों पर खराब दिखाई दे रही है. नए पुल की सीमेंट की परत उखड़ने के साथ कुछ हिस्सों में लोहे की सरिया भी नजर आने लगी है.

मौजूदा समय में बनाए जा रहे कुछ निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा. फतेहपुर बिल्लौच का नया पुल करीब 10 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसकी हालत पुराने पुल की तुलना में खराब दिखाई दे रही है. कई बार कागजों में सड़क या अन्य निर्माण कार्य पूरा दिखा दिया जाता है, लेकिन मौके पर उसकी स्थिति अलग होती है. संबंधित विभागों से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराई जानी चाहिए. -सतपाल, स्थानीय निवासी

स्थानीय निवासी बोले- नए पुल से निकलने में लगता है डर: स्थानीय निवासी कमल सिंह ने कहा कि नया पुल ज्यादा पुराना नहीं है, जबकि उसके सामने मौजूद अंग्रेजों के समय का पुल आज भी सुरक्षित नजर आता है. उन्होंने कहा कि नए पुल की स्थिति देखकर यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी होती है और उन्हें डर रहता है कि कहीं पुल को कोई नुकसान न पहुंच जाए.

एक दशक में जर्जर हुआ पुल: दस साल पुराने बने पुल से लगभग 25 गांव के लोग गुजरते हैं. ये रास्ता पलवल जिले को भी जोड़ता है. हालांकि पुल की मौजूदा स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए. ग्रामीणों का कहना है कि जिस पुल को बने करीब एक दशक ही हुआ है, उसमें इस तरह की खराबी चिंता का विषय है. उनका कहना है कि पुराने पुल और नए पुल की स्थिति देखकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है.

'निर्माण कार्य की जांच जरूरी': स्थानीय निवासी नवल ने भी नए पुल की स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि "अंग्रेजों के समय बनाया गया पुराना पुल आज भी काफी मजबूत दिखाई देता है, जबकि नया पुल अपेक्षाकृत कम समय में खराब होने लगा है. फरीदाबाद में सिर्फ इस पुल की ही स्थिति जांच का विषय नहीं है, बल्कि दूसरे विकास कार्यों की गुणवत्ता की भी जांच होनी चाहिए. सड़क या पुल के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी जरूरी है, ताकि निर्माण के कुछ समय बाद ही लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े."

अंग्रेजों के जमाने का पुल (ETV Bharat)

150 साल पुराना पुल अब भी दुरुस्त (ETV Bharat)

छात्र ने भी जताई चिंता: 12वीं कक्षा के छात्र देवराज ने भी पुल की हालत पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि पुल से रोजाना लोगों का आवागमन होता है और नीचे नहर बह रही है. ऐसे में पुल की खराब स्थिति लोगों के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और पुल की जांच कराने की मांग की.

दिल्ली-आगरा नहर पर बने हैं दोनों पुल (ETV Bharat)

दस साल पहले बना पुल बदहाल (ETV Bharat)

विधायक बोले- दोषी पर कार्रवाई होगी: मामले को लेकर स्थानीय विधायक रघुबीर तेवतिया ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही.

मुझे पुल की खराब स्थिति के बारे में अभी जानकारी मिली है. मामले की जानकारी लेने के बाद यदि निर्माण कार्य में किसी तरह की अनियमितता सामने आती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मैं इस मुद्दे को विधानसभा में उठाउंगा. -रघुबीर तेवतिया, कांग्रेस विधायक

पुराने और नए पुल की स्थिति बनी चर्चा का विषय: फतेहपुर बिल्लौच में एक ही स्थान पर मौजूद पुराने और नए पुल की स्थिति ने निर्माण गुणवत्ता को लेकर बहस छेड़ दी है. ग्रामीणों का कहना है कि नए पुल में दिखाई दे रही दरारों, उखड़ी सीमेंट की परत और बाहर नजर आ रही सरिया की तकनीकी जांच होनी चाहिए. साथ ही ये भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पुल के निर्माण में कौन-सी सामग्री इस्तेमाल हुई थी और उसकी वर्तमान स्थिति के पीछे क्या वजह है.

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