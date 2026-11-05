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मथुरा में अंग्रेज कलेक्टर ने कराया था संग्रहालय का निर्माण; 47 हजार से ज्यादा कलाकृतियों का संग्रह, जानिये क्या है खासियत?

मथुरा में राजकीय संग्रहालय ( Photo credit: ETV Bharat )

मथुरा : भगवान श्रीकृष्ण की नगरी में 1874 में बने राजकीय संग्रहालय को देश ही नहीं विदेशों से हजारों सैलानी देखने के लिए आते हैं. डेम्पीयर नगर इलाके में लाल पत्थर से बनाया गया राजकीय संग्रहालय अपने 152 वर्ष पूर्ण कर चुका है. परिसर में 47133 पत्थर की प्रतिमा, स्वर्ण सिक्के, रजत सिक्के, ताम्र आभूषण, मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं.

मथुरा में राजकीय संग्रहालय (Video credit: ETV Bharat) संग्रहालय उपनिदेशक योगेश कुमार ने बताया कि तत्कालीन कलेक्टर एफ. एस ग्राउज ने सिविल लाइन क्षेत्र में जैन म्यूजियम की स्थापना कराई गई थी. जिसमें मूर्तियां जो खुदाई के दौरान मथुरा शहर से निकलीं उनको जैन संग्रहालय में रखा गया. मूर्तियों का संकलन धीरे-धीरे बढ़ता गया तो फिर परिसर छोटा पड़ने के बाद एक नए स्थान की जरूरत पड़ी.

उन्होंने बताया कि तब शहर के डेम्पीयर नगर स्थित इलाके में ढाई एकड़ की भूमि पर राजकीय संग्रहालय लाल पत्थर से अष्ट कोण के रूप में परिसर 1933 के आस-पास बनाया गया. उन्होंने बताया कि मथुरा गांधार कला की मूर्तियां खुदाई के दौरान बरामद हुईं उनको एक स्थान पर रखा गया. जिसमें जैन धर्म बौद्ध धर्म की मूर्तियां रखी गईं. उन्होंने बताया कि राजकीय संग्रहालय विश्व विख्यात कलाकृतियों के बारे में जाना जाता है. खासकर गुप्त कुषाण काल की मूर्तियां हैं. उन्होंने बताया कि मथुरा, "आर्ट ऑफ़ स्कूल" के नाम से भी जाना जाता है. गांधार कला और मथुरा कला का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था. दोनों तरह की मूर्तियां खुदाई के दौरान बरामद हुईं. मथुरा में राजकीय संग्रहालय (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि मथुरा में मथुरा कला की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं. गांधार कला की विषय वस्तु चीज मिली है. जैसे की मथुरा की बनावट और शैली विदेश की मानी जाती थी. मथुरा म्यूजियम में 47133 मूर्तियों का संकलन है. उन्होंने बताया कि मथुरा संग्रहालय में 9 गैलरी बनी हुईं हैं. राजकीय संग्रहालय में 51 पद निर्धारित किए हैं.

विश्व विख्यात मथुरा का राजकीय संग्रहालय : उन्होंने बताया कि शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित जैन म्यूजियम की स्थापना तत्कालीन कलेक्टर एफ. एस ग्राउज ने कराई थी. जैन संग्रहालय का परिसर छोटा था, इसलिए मूर्तियों का संग्रह अधिक होने लगा. जिसके बाद डैम्पीयर नगर में 1933 में राजकीय संग्रहालय का निर्माण कराया गया. दो चरणों में म्यूजियम का परिसर तैयार हुआ और तत्कालीन गवर्नर सर माइकल हेली के द्वारा संग्रहालय के भवन का उद्घाटन किया गया. राजकीय संग्रहालय विश्व विख्यात है. यह देश ही नहीं विदेशों में विख्यात है. देश और विदेश से सैकड़ों की संख्या में हर रोज सैलानी यहां घूमने के लिए आते हैं. संगहालय में कलाकृतियों का संग्रह (Photo credit: ETV Bharat)

पचास हजार के करीब मूर्तियों का संकलन : उन्होंने बताया कि शहर के डैम्पीयर नगर इलाके में स्थित राजकीय संग्रहालय अपनी कलाकृतियों के बारे में पहचाना जाता है. परिसर में 47000 से अधिक मूर्तियों का संकलन बना हुआ है. संग्रहालय में मूर्तियों का संकलन 47133 है, जिसमें पाषाण प्रतिमा 5100, मूर्तियां 2800, धातु कलाकृतियां 360, मिट्टी के बर्तन 293, लघु चित्र 352, विदित 1494, सिक्के स्वर्ण 178, रजत 5800, ताम्र 181724, आभूषण 32 हैं.



उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में राजकीय संग्रहालय अद्भुत विशेषताओं पुरानी कलाकृतियां और लाल चित्तीदार पत्थर के साथ अष्टकोण भवन के नाम से विख्यात है. चित्तीदार पत्थर के साथ बलुआ लाल पत्थर की प्रतिमाएं खुदाई के दौरान बरामद हुईं थीं. अष्ट कोण विशाल भवन का निर्माण 1929 में प्रारंभ हुआ और भवन का निर्माण दो चरणों में पूरा कराया गया. यह 1932 में बनकर तैयार हुआ. मथुरा में राजकीय संग्रहालय (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि 25 जनवरी 1933 में तत्कालीन गवर्नर सर माइकल हेली के द्वारा राजकीय संग्रहालय भवन का उद्घाटन किया गया. वर्ष 1900 में नगर पालिका के नियंत्रण में आने के पश्चात लेफ्टिनेंट कर्नल वॉट्स और पंडित राधा कृष्ण प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने. वर्ष 1922 में राजकीय संग्रहालय एक संस्था बनाई गई. जिसके पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी नियुक्त किए गए. वर्ष 1950 में जिलाधिकारी के स्थान पर स्वतंत्र अध्यक्ष की व्यवस्था बनाई गई और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में आ गया. वर्ष 1974 में इसका नाम बदलकर राजकीय संग्रहालय मथुरा किया गया जोकि ऐतिहासिक पुरातत्व बहुमूल्य पूरा संप्रदायों को संजोए हुए है. संगहालय में कलाकृतियों का संग्रह (Photo credit: ETV Bharat)



परिसर में नौ गैलरी : राजकीय संग्रहालय में पुरातत्व विशेषताओं के साथ नौ गैलरी बनी हुईं हैं. जिसमें टेराकोटा, पाषाण काल, मौर्य कालीन, कुषाण काल की नाग वीथिका, गुप्त कालीन, कृष्ण बलराम कालीन, सूर्य कालीन, मध्यकालीन और गांधार कालीन की मूर्तियां रखी गई हैं. मथुरा में राजकीय संग्रहालय (Photo credit: ETV Bharat)